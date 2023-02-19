Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var?

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaketten geniş bir alan etkilendi. 10 ilin etkilendiği bu felakette birçok vatandaş hayatını kaybetti ve sağ kalanların çok büyük bir kısmı maddi anlamda çok büyük kayıplara uğradı. Devlet ise birincil olarak acil ihtiyacı olan vatandaşlar için 10.000 TL hesaplara yatırılmaya başlandı. Merak edilen konu ise “10.000 TL yardım ev sahibine mi, kiracıya mı ait?”



Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminden sonra milyonlarca vatandaş hem parasız hem de evsiz kaldı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ise devlet ilk etapta 10 bin TL yardım yapma kararı aldı. Ancak ev sahipleri ve kiracılar arasında ise bu paranın kime ait olduğu tartışması söz konusu. Depremzedelere 10.000 TL devlet ödemesi ev sahibine mi, yoksa kiracıya mı ait?



10.000 TL deprem yardımı kimlere verilecek?



10.000 TL deprem yardımının kimlere verileceğine dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “10.000 TL zarar gören afetzedelere hane başı verilecek. Afette yıkık, acil yıkılacak, az veya orta hasarlı olan konutlara göre verilecek. Hasarsız olanlara verilmeyecek.” dedi.



Hane Başı Destek adı altında verilen ödeme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Vatandaşlık Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından işbirliğince yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından hesaplara yatırılıyor. Ödemeler için kimsenin başvuruda bulunması gerekmemektedir.



10 bin TL destek ödemesini kimlerin alacağı konuşulurken son noktayı koyan isim Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan oldu ve açıklamasında, “Para kimin hesabına yatmışsa onundur” dedi.