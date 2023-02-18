Devlet sigara zammına kendisi el attı! Rekor zam geliyor!

2022 senesinden bu yana sigaraya gelen sık zamlar gündemde. 2 – 3 katına ulaşan sigara fiyatlarına yeni bir zam bekleniyor. Vatandaşlara tövbe ettirecek bu zam ile ilgili ünlü ekonomist Atilla Yeşilada uyarıda bulundu. Hangi sigaraya zam geldi? 2023 sigara fiyatları ne kadar? İşte tüm detayları...



Sigara fiyatlarına büyük bir zam bekleniyor ve bu sefer zam devlet eliyle gelecek deniyor. Zaten 2 –3 katını bulmuş olan sigara fiyatları vatandaşları iyice bezdirecek. Sigara tiryakilerinin bırakmasına sebep olacak türden bir zammın kapıda. İşte ünlü ekonomist Atilla Yeşilada’dan uyarılar...



2023 sigara fiyatları ne kadar?



Zam haberleriyle sürekli alkol ve tütün ürünleri insanları bezdiriyor. Arka arkaya gelen zamlar artık vatandaşları isyan ettirecek kadar arttı. Şimdiyse son dakika bilgisi olarak sigara zammı konuşuluyor. Uzmanların dediğine göre Kahramanmaraş depreminin ardından ekonomist Atilla Yeşilada bunun ekonomik etkilerinin olacağını söylüyor. Sigara ve alkolden başlayarak ÖTV oranlarının artması depremin ekonomiye verdiği hasarı gidermek için iktidarın atacağı adımlardan birisi olarak görülüyor.



Sigara zammı ne kadar olacak?



Şubat ayında artan fiyatlara yılbaşının ardından 1 TL indirim gerçekleşmişti. Ancak bu sefer yakın zamanda büyük bir zam beklendiği haberi geldi.

18 Şubat sigara fiyatları ne kadar?



Zam haberlerinin konuşulmaya başlanmasının ardından ise 2023 güncel sigara fiyatları araştırılması vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı. 18 Şubat sigara fiyatları ne kadar?



Zam bilgisi geldiği zaman detaylar haberimizde yer alacaktır.