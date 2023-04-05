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Devlet öğrencilere maaş bağlıyor! Her ay 7 bin 500 liraya kadar öğrenci yardımı ödenecek

Devletten seçim öncesi bir müjde de öğrencilere geldi. Hemen başvuru yapanlara her ay 7500 TL destek ödemesi yatırılacak. Öğrenci yardımı için şartlar açıklandı.

Devlet öğrencilere maaş bağlıyor! Her ay 7 bin 500 liraya kadar öğrenci yardımı ödenecek

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi bir son dakika haberi öğrenciler için geldi. Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan artışın ardından Şimdi de binlerce öğrenciyi İhya edecek ödeme duyurusu geldi. Öğrenciler başvuru yapmaları halinde devletten destek ödemesi alacak. Hem de her ay 7500 TL ödeme hesaplara aktarılacak. Peki, öğrenci yardımı başvuru şartları neler? Öğrenci yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Geçim sıkıntısının her geçen gün büyüdüğü Türkiye'de birçok vatandaş devlet yardımı ile Ayakta kalmaya çalışıyor. Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi haneleri sağladığı destek ödemelerinin yanı sıra bu defa öğrencilere müjdeyi duyurdu. Milyonlarca öğrenciye verilen burs ödemesi değiştirildi. Yüksek öğretim Kurulu son dakika açıklaması yaparak öğrenci burslarında artışa gidildiğini açıkladı. Üniversite ve Master öğrenimi gören öğrencilere devlet desteği verilecek. Destek miktarı artarken seçim öncesi öğrenciler başvuru yapmaları durumunda 7.500 TL'den başlayan yardım alma şansına sahip olacak.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDELİ HABER

Üniversite öğrencilerine Müjdeli Haber Yükseköğretim kurulundan geldi. Üniversitelerin yeniden açılması ile birlikte Öğrencilere verilen burs miktarı arttırıldı. YÖK son dakika açıklaması yaparak YÖK Lisans Destek Bursu, TEBİP-Lisans Bursu, YÖK Doktora Bursu, YÖK Yabancı Lisans Bursu, YÖK Yabancı Yüksek Lisans Bursu ve YÖK Yabancı Doktora Bursu ödemelerinin tamamında artışa gidildiğini duyurdu.

7500 TL’DEN BAŞLAYAN YARDIM BURSU VERİLECEK

YÖK son dakika burs zammı açıklaması milyonlarca öğrenci tarafından merakla takip ediliyor. YÖK burs zammı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. YÖK güncel burs ödemeleri şöyle:

YÖK LİSANS DESTEK BURSU

Önceden: 1000 TL

Şimdi: 1875 TL

TEBİP-LİSANS BURSU

Önceden: 1500 TL

Şimdi: 2000 TL

YÖK DOKTORA BURSU (ÇALIŞAN)

Önceden: 910 TL

Şimdi: 2500 TL

YÖK DOKTORA BURSU (ÇALIŞMAYAN)

Önceden: 3825 TL

Şimdi: 7500 TL

YÖK YABANCI LİSANS BURSU

Önceden: 1500 TL

Şimdi: 2000 TL

YÖK YABANCI YÜKSEK LİSANS BURSU

Önceden: 2300 TL

Şimdi: 3500 TL

YÖK YABANCI DOKTORA BURSU

Önceden: 3500 TL

Şimdi: 6000 TL

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