Devlet maaş bağlıyor! Her ay hesabınıza 10.000 TL TL yatabilir!

Aile bütçesini ay sonuna kadar zor getiren binlerce vatandaş, bu yardımlarla temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

🧑‍🦽 Engelli Maaşları Arttı! Yeni Rakamlar Belli Oldu

Ağır engelli bireyler için ödenen maaşlar 2025 itibarıyla güncellendi. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşlara ödenen engelli aylığı,

5.007,08 TL'den → 5.584 TL’ye yükseldi.

18 yaş altı engelli bireyler için verilen destek tutarı da artırıldı:

3.338,06 TL olan ödeme → 3.723,27 TL oldu.

Bu artışla birlikte engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelerin omuzlarındaki ekonomik yük biraz daha hafifletilmiş oldu.



🏠 Evde Bakım Yardımı 10 Bin TL’yi Aştı!

Evde hasta, yaşlı veya ağır engelli bireyin bakımını üstlenen vatandaşlara verilen Evde Bakım Yardımı ise dikkat çeken bir artışla:

9.077 TL’den → 10.124,49 TL’ye yükseldi.

Bu destek, özellikle dışarıda çalışamayan ve bakım sorumluluğu olan aile bireyleri için büyük önem taşıyor.



📌 Kimler Sosyal Yardım Alabiliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım programları belirli kriterlere göre yürütülüyor. İşte genel şartlar:

Hane geliri, asgari ücretin üçte birinden düşükse, yardım almaya hak kazanılabilir. Engelli birey bulunan haneler, gelir durumuna bakılarak destek alabilir.

Eşi vefat etmiş kadınlar, tek başına yaşayan yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler de yardım kapsamına girebilir.

Her başvuru için doğru programa başvuru yapılması zorunludur.

🔍 Yardımlar tek kalemde değil, farklı programlar altında sunuluyor. Bu nedenle vatandaşların kendilerine uygun destek türünü seçerek başvuru yapmaları gerekiyor.