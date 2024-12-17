Devlet lazım olan koşulları duyurdu; Emeklilik 50-51 yaşının altına düştü

Bu yeni düzenleme, 50 yaş altındaki çalışanlara erken emeklilik imkanı sunarak geniş bir kesimin dikkatini çekti. Özellikle iş hayatının yoğun temposundan erken emekli olmak isteyenler için önemli bir fırsat niteliğinde.

Erken Emeklilik İçin Gereken Şartlar

Erken emeklilikten yararlanmak isteyen bireylerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. SGK tarafından belirlenen temel kriterler şunlar:

En az 15 yıl sigortalılık süresi

3600 prim günü

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, başvuruda bulunabiliyor. Ancak her bireyin durumu farklı olduğundan, SGK başvuruları detaylı bir şekilde inceleyerek kişiye özel değerlendirme yapıyor.

SGK Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

SGK, erken emeklilik başvuru sürecini oldukça pratik ve erişilebilir hale getirdi. Başvurular şu iki yöntemle yapılabiliyor:

SGK şubelerinden şahsen başvuru

SGK’nın online platformu üzerinden başvuru

Başvuru sürecinde, formların eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerin tamamlanması büyük önem taşıyor. Eksik ya da hatalı belge verilmesi durumunda başvurular reddedilebilir.



Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Erken emeklilik başvurusunda talep edilen belgeler şunlardır:

Kimlik fotokopisi

Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını gösteren belgeler

Başvuru yapmadan önce SGK kayıtlarının güncel olduğundan emin olunmalı ve prim ödemelerinin eksiksiz yapıldığından kontrol edilmelidir.

Kaynak: SGK Resmi Sitesi - Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Derleme: Gazeteoku.com