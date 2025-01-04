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Devlet kesenin ağzını açtı! 8.668 TL yardım yapılacak!

Türkiye’de sosyal yardımlara duyulan ihtiyacın artışıyla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca vatandaşa çeşitli başlıklarda destek sağlamaya devam ediyor.

Devlet kesenin ağzını açtı! 8.668 TL yardım yapılacak!

Bu yardımlar arasında az bilinen bir destek olan İşe Başlama Yardımı, hem ekonomik hem de toplumsal fayda sağlamaya yönelik önemli bir rol oynuyor.

İşe Başlama Yardımı

İşe Başlama Yardımı, tamamen işsiz durumdaki vatandaşlara yönelik bir sosyal yardım olarak tasarlanmıştır. Bu destek, vatandaşların sigortalı ve en az asgari ücret seviyesinde maaşla bir işte çalışmasını sağlarken, aynı zamanda Aile Bakanlığı tarafından nakit yardım verilmesini de içerir. Bu yöntem, sosyal yardıma bağlılığı azaltma ve ekonomik bağımsızlığı destekleme hedefi güdülmektedir.

Devlet kesenin ağzını açtı! 8.668 TL yardım yapılacak!

Kimler Faydalanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre İşe Başlama Yardımından yararlanabilecek kişiler şu şartları taşımalıdır:

Sosyal yardım alan bir hanede yaşıyor olmak: Yardım, sadece Aile Bakanlığı tarafından düzenli yardım alan hanelerde yaşayan kişilere yöneliktir.

Yaş Aralığı: 18-55 yaş arasında olmak.
Çalışma Engelinin Bulunmaması: Fiziksel veya diğer bir engeli olmayan bireylerin başvuru yapması beklenir.

Bu şartları taşıyan vatandaşlar, yardımdan yararlanmak için gerekli başvuruları yapabilirler.

Devlet kesenin ağzını açtı! 8.668 TL yardım yapılacak!

Nasıl Yararlanılır?

İŞ Bulma Süreci:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞ Başlama Yardımı’ndan yararlanabilecek kişilere İŞKUR aracılığıyla iş imkanı sağlar. İŞ görüşmelerine giden ve anlaşma sağlayan bireyler işlerine başlar.

Yardım Ödemesi:

Vatandaşların işe başlamalarının ardından, Bakanlık tarafından ek olarak nakit yardım ödemesi yapılır. Bu sayede vatandaşlar hem iş sahibi olur hem de ek bir maddi destek alır.

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Derleme: Gazeteoku.com

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