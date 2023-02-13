Devlet hanelere 900 TL yardım verecek! Başvurular e-Devlet üzerinden başladı, herkes alabiliyor

Aile Bakanlığı nakit ihtiyacı olan kişilere yardım verecek. Özellikle kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekenler bu yardım için başvuru yapabilecek. Aile Bakanlığı'nın doğalgaz desteği ödemeleri için başvurular açıldı. e-devlet üzerinden başvuru formunu doldurarak Şubat ayında doğalgaz yardımı ödemesi alabilirsiniz. Aile Bakanlığı yardım ödemesi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Dar gelirlilere ihtiyaç sahibi kişilere devletin destekleri ilaç gibi geliyor. Özellikle kış aylarında artan ısınma ve gıda ihtiyaçlarına devlet çeşitli ödeme kalemleri ile çözüm sunuyor. Aile Bakanlığı her ay düzenli olarak vatandaşa fatura yardımı veriyor. Daha önce sadece elektrik faturası yardımı olarak verilen bu destek artık doğalgaz yardımı olarak da sunuluyor. Başvuru şartlarını taşıyan herkes doğalgaz yardımı için aile Bakanlığına başvuru yapabiliyor. Peki, Şubat ayı doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı doğalgaz yardımı ne kadar?

ŞUBAT AYI DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şubat ayında da ihtiyaç sahibi ve dar gelirli milyonlarca vatandaşa doğalgaz yardımı verecek. Şubat ayı doğalgaz desteği için başvurular e-devlet üzerinden başladı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler T.C kimlik no ve şifreleri ile e-devlet girişi yaptıktan sonra doğalgaz yardımı başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Doğalgaz desteği almak için başvuru şartları da bakanlık tarafından paylaşıldı.

KİMLER DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ ALABİLİR?

Doğalgaz tüketim desteği başvuru şartları arasında en önemli olanı gelir kriterine uygun olmak. Hane içinde kişi başına düşen geliri Asgari ücretin üçte birinde an az olanlar doğalgaz yardımı için e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. e-devlet üzerinden doğalgaz yardımı başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak gerekiyor. Doğalgaz desteği almak için kiracı ya da ev sahibi olmak fark etmiyor.

2023 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

2023 doğalgaz tüketim desteği yardımı kişilerin gelir durumuna ya da yaşadıkları illere göre farklılık gösteriyor. Doğalgaz yardımı büyük şehirlerde 2500 TL'ye kadar çıkarken küçük şehirlerde ise 900 TL'den başlıyor. Yani yaşadığınız ile göre farklı tutarda doğalgaz yardımı alabilirsiniz. Doğalgaz tüketimi desteği ödemeleri TC kimlik kartı ile ve faturaları ile birlikte gidenlere PTT üzerinden yapılıyor.