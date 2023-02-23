Devlet ev hanımlarına 2000 TL nakit yardım verecek! Az önce Aile Bakanı duyurdu, tek şartla ödenecek

Devlet, sosyal devlet olma anlayışı ile milyonlarca vatandaşa her ay düzenli yardım parası yatırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sağlanan bu sosyal yardımlardan ev hanımları da nasibini alıyor. Çünkü ev hanımları için de devletten destek ödemesi var. Çalışmayan iş hayatında olmayan Maddi gücü yerinde olmayan ev hanımları başvuru yapmaları durumunda devletten her ay düzenli nakit yardım alabiliyor. Tam 2000 TL tutarında devlet yardımı için başvuru şartları açıklandı. Ev hanımları tek bir şartla bu yardım ödemesinden yararlanabilecek.

Ev hanımlarına devlet yardımı ödemesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından son dakika duyurusu yapıldı. Eğer çalışmıyorsanız ve herhangi bir geliriniz bulunmuyorsa bu yardım için başvurunuzu anında yapabilirsiniz. Başvuru işlemleri online olarak ya da fiziksel olarak yapılabiliyor. online başvuru yapmak isteyenler e-devlet üzerinden işlem yapabilirken fiziksel başvuru yapmak isteyenler için adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları oluyor. Ev hanımlarına devlet yardımı için ayrıntılar ortaya çıktı. Başvuru yapmak isteyen ev hanımları tek şartla ödeme alabilir. Devlet yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

EV HANIMLARINA 2000 TL'LİK DEVLET YARDIMI ÖDENECEK

Devlet, aile Bakanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi kişilere sık sık yardım ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı'na başvuru yapan zor gelirli kişiler nakdi yardım imkânından yararlanabiliyor. Bu defa yardım ödemesi duyurusu ev hanımları için geldi. Ev hanımlarına devletten 2000 TL'lik sosyal destek verilecek. Devlet yardımı almak isteyen ev hanımlarının başvurularına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından ya da e-Devlet'ten yapmaları gerekiyor. Ev hanımlarına 2.000 TL nakdi yardım imkanı için bazı şartlar bulunuyor.

KİMLER DEVLETTEN YARDIM ALABİLİR?

Ev hanımlarına yönelik devlet yardımları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Öncelikle bu yardımlar eşi vefat eden kadınlara veriliyor. Eşi vefat eden kadınlara verilecek devlet yardımları aylık 1000 TL olmak üzere 2 ayda bir 2.000 TL olarak hesaplara yatıyor. Eşi vefat eden ve düzenle geliri bulunmayan ev hanımları 12 ay boyunca aralıksız bu ödemeden yararlanıyor.

Ev hanımlarına devlet yardımı ödemesinden faydalanabilmek için vefat eden eşinin nikahlı eşi olması gerekiyor. Ayrıca eşini kaybeden kadının çalışmıyor olması şartı da aranıyor. Yani sadece çalışmayan ev hanımları devletten sosyal yardım alabiliyor. Ayrıca eşi vefat eden kadının nikahsız bir şekilde başka biriyle birlikte yaşaması ve bu durumunda tespit edilmesi durumunda nakdi yardım kesiliyor. Eşi vefat eden kadının başka biriyle evlenmesi halinde de verilen yardım ödemesi kesiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Devletin ev hanımlarına yönelik olarak sunduğu yardım ödemelerine başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından yapılıyor. Yaşadığınız ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na T.C kimlik kartınızla birlikte gitmeniz halinde başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Başvuru süreci 10 gün kadar devam ediyor. 10 gün içinde sonuç size bildiriliyor. Olumlu sonuç alanlar ödemesini almak üzere T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubesine gidebiliyor.