Devlet emekliye 15 bin TL aile yardımı veriyor! e-Devlet'ten başvuru yapın, PTT'den alın

Nakit sıkıntısı çeken emekliye devletten güzel haber geldi. Başvuru şartlarını taşıyan emeklilere devlet tarafından 15.000 TL'ye kadar nakdi yardım veriliyor. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında başvuru şartlarının yerine getiren emeklilere ödenen yardım aylık olarak hesaplara geçiyor ve 12 ay boyunca devam ediyor. Toplam yardım miktarı ise 15.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Peki, aile yardımı başvuru şartları neler? Kimler aile yardımı alabilir?

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşlar için yılbaşında yapılan maaş zammı oranı %30 olmuştu. Ancak her geçen gün Hayat pahalılığının artması nedeniyle emekliler bu maaşlarla geçinmekte güçlük çekiyor. Bu durumda banka promosyonları, emekli bayram ikramiyeleri, Devletin sağladığı sosyal yardım ödemeleri emekliler için büyük önem taşıyor. Bugüne kadar sosyal yardımlarda çalışmama ya da Emekli olmama şartı aranıyordu. Ama Türkiye Aile Destek paketinin devreye girmesi ile birlikte bu şart ortadan kalktı. Gelir kriterine uyan emekliler de aile yardımı alabiliyor.

EMEKLİYE DE AİLE YARDIMI VERİLİYOR

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen aile yardımında tek bir şart bulunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda başvuru yapanlar aile yardımı alabiliyor. Yani bu durumda emekliler ve Asgari ücretli çalışanlar için de yardım ödemesi verildiğini söyleyebiliriz. Emekli vatandaşlar maaşları olsa bile hane içindeki gelire göre başvuru yaparak 7500 TL ile 15.000 TL arasında değişen ödemeyi alabiliyor. Bu tutar 12 aylık olarak veriliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Emekli maaşı alan kişiler aile yardımı için başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapabiliyor. Türkiye Aile Destek paketi yardımı 12 ay boyunca ödeniyor. TC kimlik numaranızı ve şifrenizle birlikte e-devlet girişi yaptıktan sonra aile yardımı yazarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş olması gerekiyor.

HER AY 850 TL İLE 1250 TL ARASINDA YARDIM YAPILIYOR

Aile destek yardımı 12 ay boyunca sürecek ve her ay düzenli olarak hesaplara yardım ödemesi yatacak. Yardım miktarı ise aylık olarak 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. 2023 yılında Aile Destek yardımına zam yapılmadı. Bu yardıma son zam Kasım ayında yapılmıştı. Ancak ödemeler için hala 3 aylık bir süre bulunuyor. Bu süre içerisinde zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.