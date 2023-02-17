Devlet elini taşın altına koydu! 2.000 – 5.000 TL kira yardımı başvuru ekranı açıldı. Devlet, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarının imdadına yetişmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile milyonlarca vatandaşa sağlanan sosyal yardım ödemelerine ek olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından da yeni ödemeler gündeme gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere verilecek sosyal yardım ödemesi ile ilgili detayları da aktardı. Özellikle kira yardımına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında vatandaşlara devletten yardım ödemeleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı açıklamada Depremzede vatandaşlara 30.000 liraya kadar nakliyi destek sağlanacağını duyurdu. Verilecek olan bu desteklere ek olarak bir yıl boyunca da Depremzede vatandaşlara kira yardımı yapılacak. Kira yardımı 2000 ile 5000 TL arasında değişecek. Peki, kimler kira yardımı alabilir? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

HANGİ İLLERDE KİRA YARDIMI YAPILACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Devlet önce 10 iliği de afet bölgesi ilan etti ancak ardından Elazığ'da afet bölgesi ilan edilen iller listesine eklendi. Afet bölgesi olan illerde devlet yardımları yapılacak. Kira yardımı yapılacak olan iller şu şekilde:

Adana

Adıyaman

Diyarbakır

Gziantep

Hatay

Kahramanmaraş

Kilis

Malatya

Osmaniye

Şanlıurfa

Elazığ

DEPREMZEDELERE NE KADAR KİRA YARDIMI VERİLECEK?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi sonrası devlet vatandaşlar için sosyal yardımları seferber etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinden yaptığı açıklamada 100 milyar liralık kaynak ayrıldığını duyurdu. Oturduğu binayı yıkılan ya da ağır hasarlı olan vatandaşlara ilk etapta taşınma yardımı olarak 15.000 lira destek ödemesi verilecek. Ev sahibi olan kişilere 5000 lira kiracı olan kişilere ise 2 ile 5.000 lira arasında değişen kira yardımı da sağlanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre depremde evi yıkılan ya da hasar gören vatandaşlara ilk etapta 10.000 TL maddi yardım ve 15.000 TL'de taşınma yardımı sağlanacak. Hemen ardından kiracılar için 2000 TL Ev sahipleri için ise 5.000 TL kira yardımı yapılacak. Kira yardımı 12 ay boyunca devam edecek.

Ayrıca konteyner dışında kalmak isteyenlerin yanı sıra çadırda kalmak isteyen vatandaşlara da kira bedeli ödeneceği öğrenildi.

Taşınma yardımı ve kira yardımının sadece başka şehre gidecek kişiler için yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu destekler için öncelikle depremzedelerin kayıt yaptırmaları gerekiyor. AFAD Depremzede kaydı yaptırarak yardımlardan faydalanabilirsiniz.