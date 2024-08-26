Devlet Destekli 2,5 Milyon TL Kredi! Ziraat ve 3 Banka Daha Duyurdu: 180 Ay Vadeli Veriliyor

Ev sahibi olmak isteyen ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle konut kredisi kullanılamayan vatandaşlar için devlet destekli yeni Kredi fırsatı geldi. Ziraat Bankası ve 3 banka daha Düğmeye bastı. Yeni konut kredisi kampanyası kapsamında Tam 2,5 milyon TL devlet destekli Kredi imkanı sağlanacak. Devlet destekli konut kredisi kampanyasında, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, ING ve İş Bankası'nın yeni taksit tablosu belli oldu. Peki 2,5 milyon TL konut kredisinin toplam geri ödemesi ne kadar? Konut kredisi aylık taksit miktarı kaç TL?

Türkiye'de konut fiyatları son yıllarda fahiş düzeyde arttı. Bu sebeple de vatandaşların birikimleri ile ev sahibi olması neredeyse imkansız hale geldi. Ev almak isteyenler ise yönünü banka kredilerine çevirmiş durumda. Ancak son yıllarda kredi faiz oranları da çok yüksek. Bu nedenle düşük faizli konut kredisi veren bankalar listesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vatandaşın imdadına ise devlet destekli konut kredisi fırsatları yetişti. Cumhurbaşkanı talimatıyla harekete geçen bankalar, Tam 2,5 milyon TL konut kredisi paketi hazırladı. 180 aya kadar vadeli konut kredisi kampanyası tam 4 bankada başladı. Peki konut kredisi şartları neler? Hangi bankalar düşük faizli konut kredisi veriyor?

DEVLET DESTEKLİ DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Ev alma hayali kuranlar için birçok bankada düşük faizli konut kredisi fırsatları başladı. Devlet destekli konut kredisi veren bankalar şöyle:

Garanti BBVA: 2,5 milyon TL devlet destekli konut kredisi veren Garanti Bankası %3.06 faiz oranı uyguluyor. Garanti Bankası'nın aylık taksitleri 78.612 TL olurken toplam geri ödeme miktarı ise 9 milyon 450 bin TL'yi aşıyor.

ING Bank: 120 aya kadar vadeli %3.19 faiz oranı ile konut kredisi veren ING Bank'ın aylık taksitleri 81.635 TL olarak belirlendi. ING Bank'ın 2,5 milyon tl'lik konut kredisinin toplam geri ödemesi ise 9 milyon 818 bin TL oldu.

Türkiye İş Bankası: 2,5 milyon TL ve 120 ay vadeli konut kredisi veren İş Bankası'nda faiz oranı %3.10 olarak hesaplandı. İş Bankası'nın aylık taksit tutarı 79.540 TL olurken toplam geri ödeme 9 milyon 577 bin TL oldu.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nda da düşük faizli konut kredisi fırsatı var. 2,5 milyon TL’lik konut kredisi için %4.29 faiz oranı uygulayan Ziraat Bankası, aylık taksitleri 107.948 TL olarak belirledi. Ziraat Bankası'ndan konut kredisi kullananların toplam geri ödeme miktarı ise 12 milyon 967 bin TL.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bankalardan konut kredisi kullanabilmek için öncelikle satın almak istediğiniz evle ilgili bilgileri edinmeniz gerekiyor. Ardından da gerekli evrakları toplayarak T.C kimlik kartınızla birlikte Seçtiğiniz bankaya başvuru yapabilirsiniz. Konut kredisi almak isteyenler için en önemli şart kredi notunun uygun olması. Kredin notu ise bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.