DEVLET DESTEKLİ 1.49 faizli konut kredisi! 6 banka peş peşe açıkladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım Yeni konut kredisi kampanyasını duyurdu. Devlet Destekli konut kredisi verecek olan bankalar, ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli kredi desteği sağlayacak. Kamu bankaları tarafından verilecek yeni konut kredisinde faiz oranı yüzde 1.49 olarak belirlendi. Yeni devlet destekli konut kredisi şartları ve merak edilenler haberimizde…

DEVLET DESTEKLİ 1.49 FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Türkiye'de konut kredisi faiz oranları son dönemlerde son derece yüksek seyrediyor. Merkez Bankası'ndan alınan bilgiye göre kamu bankalarında ve özel bankalarda ortalama konut kredisi faizleri yüzde 3.6 seviyelerinde. Ancak hazırlanan yeni paket doğrultusunda kamu bankaları vatandaşa düşük faizli konut kredisi verecek. Devlet destekli konut kredisi kampanyasından faiz oranları %1.49 olarak belirlendi.

Yeni düşük faizli konut kredisi kampanyası kapsamında 1 milyon TL konut kredisi kullananlar aylık 17.900 TL taksit ödemesi yapacak. Ancak kampanyaya dahil olmayıp mevcut faiz oranları üzerinden kredi kullananların aylık ödemesi gereken konut kredisi taksit miktarı 36.500 TL oluyor. Yani yeni kredi kampanyası vatandaşa neredeyse yarı yarıya avantaj sağlıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Devlet destekli düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için şartlar belli oldu. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik başlatılan kampanyadan daha önce Ev Almış olan ancak 6 ay öncesine kadar evini satmış olan kişilerde faydalanabiliyor.

HANGİ BANKALAR DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VERECEK?

Devlet destekli konut kredisi kamu bankaları tarafından sunulacak. Yüzde 1.49 faiz oranı ile konut kredisi verecek olan bankalar, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat katılım, Vakıf katılım ve emlak katılım bankaları olacak. Yani 6 devlet Bankası'ndan konut kredisi kullanmak mümkün hale gelecek.

VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK SEKTÖR CANLANACAK

Konut kredisi faiz oranları, 2023 yılından bu yana her ay giderek artıyor. Merkez Bankası'nın faiz artışı kararları sonrası bankalarda da kredi faiz oranlarında ciddi bir Yükseliş olmuştu. Bu nedenle hem konut sektöründe konut satışlarında ciddi bir düşüş olmuş hem de vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Kamu bankaları tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasının sektörü canlandıracağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar da daha kolay koşullarda ev sahibi olma fırsatını elde edecek.