Devlet destekli 100.000 TL! 0,99 faizli verilecek

Gün geçtikçe maddi anlamda birçok konuda sıkışıklık yaşayan vatandaşlar çeşitli sebeplerle kredilere başvurmayı tercih etmektedir. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi gibi kredi kampanyalarından yararlanarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması ancak mümkün olmaktadır. Ancak kredi çekerken de bazı dikkat edilmek mecburiyetinde kalınan noktalar söz konusudur.



Eğitim, sağlık, tatil, eşya alımı, taşınma, seyahat, tamirat ve benzeri birçok durum için bankaların ihtiyaç kredilerinden yararlanılabilmektedir. Bu krediler ile nakit hemen temin edilebilmekte ve karşılaşılan nakit sorunu anında giderilebilmektedir. Ayrıca geri ödemeler istenilen vade sayısına göre müşterilerin kendi bütçesine uygun tablolarla yapılabilmektedir. Peki, ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu detayları neler? ING Bank faiz oranı ne kadar? İşte ING Bank ihtiyaç kredisi detayları...



ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU



ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların öncelikle banka müşterisi olması gerekmektedir. Yeni müşterilere özel olarak başlayan kampanya kapsamında şubeye giderek ya da müşteri hizmetlerinden destek alınarak işlemler hızlı şekilde halledilebilmektedir. Peki, ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu faiz oranları ne kadar?



ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI



ING Bank yeni müşterisi olmak isteyen vatandaşlara özel hazırlamış olduğu kampanyada 0,99 faiz oranları ile başlayan ihtiyaç kredisi ödemesi yapmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan miktar için başvurular yapılabilmektedir.



ING BANK DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ



ING Bank düşük faizli ihtiyaç kredisi kapsamında çekilecek olan 25 bin TL kredi miktarını aylık 0,99 gibi düşük bir faiz oranı ile ödeyebilmektesiniz. Bunun için alınan tahsis ücret ise yalnızca 125 TL’dir. Böylelikle 25 bin TL krediyi yalnızca 2.056 TL toplam faiz ile çeker ve aylık ödemeleri 2.254,69 TL gibi cüzi bir miktarla yapabilirsiniz.