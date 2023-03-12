Devlet büyük destek sağladı! 1 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL kredi! Üstelik faizsiz

Depremin etkilediği Malatya’daki sanayi bölgesini gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yardımlara dair bazı açıklamalar yaparak yıkılan kentlerde üretimin ayakta kalması için devletin çalışmalara devam ettiğini belirtti.



Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden sonra Türkiye’nin güneyi enkaza döndü. Binlerce bina toza dönüşürken 47 binin üzerinde vatandaş yaşamını yitirdi. Felaketten sonra Türkiye’nin her yerinden gelen ve devletin sağladığı yardımlarla yararlar sarılmaya çalışıldı. Bakan Varank, Malatya’daki endüstri parkında incelemeler gerçekleştirdi ve Cazibe Merkezi Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ile beraber Malatya Belediyesi’nin tamamlanan Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi’ne de ziyarette bulundu.



15 Nisan’a kadar çalışmalar bitecek



Varank, depremden zarar gören esnafların taşınması için Şıra Pazar Sanayi Sitesi inşasından bilgiler alarak 15 Nisan’a kadar tamamlanması için söz aldı.

Özsan Sanayi Bölgesi esnafının da sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyen Bakan Varank, Malatya 1. ve 2. organize sanayi bölgelerinde olan fabrika yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Depremden sonraki ikinci haftada yetkililerden hasar bilgisi alan Varank, üretime tekrar geçileceğini iletti.



İşletmeler için 1 milyon faizsiz kredi detayları neler?



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeyi ileten Bakan Varank, harap olan ilçelerde yatırım yapmak isteyen firmalar için en fazla 6. sektör teşvikinin sağlanacağını belirtirken, KOSGEB’den de acil kredi talebi olduğunu belirtti.

Bakan Varank, verilecek 1 milyon TL faizsiz kredi desteğiyle ilgili şu detayları açıkladı:



“1 sene geri ödemesiz verilecek 1 milyon TL faizsiz acil durum kredisi olarak sağlanacak. Özel olarak etkilenen tüccar, imalatçı ve mikro işletmeler için 50 bin TL, küçük işletmelere 500 bin TL, orta boyutlu işletmelere 1 milyon TL’ye kadar 1 sene geri ödemesiz ve faizsiz şekilde kredi sağlanacak. Eğer esnafların dükkanları tamamıyla yıkılırsa kredi yüzde 50’ye çıkacak. KOSGED’den olan tüm alacakları kaldırdık. Bakanlık uluslararası finans kurumlarıyla çalışarak yeni destek sağlamayı amaçlıyor. Elimizden geleni yapacağımızı umuyoruz.”