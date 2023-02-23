Devlet bu kişilere tekrar maaş bağlıyor! 8.000 TL maaş devlet tarafından yatırılacak!

Yoksul vatandaşlara verilen maaşın aynısının işsiz olan vatandaşlara da yapılacağına dair açıklama geldi. Birinci etapta 10 ay kadar sürecek olan 8 bin TL maaş ödemesiyle ilgili düzenlemelere devam edilecek. Gerçekleştirilen açıklamada esnaflara da yer verildi. Birçok esnafın zor günlerde kepenk kapattığı ve yeni kararla Ramazan ayında yine kepenklerin kapatılacağı biliniyor.



Bu durumlarda birçok esnafın ödemelere ihtiyaç duyacağı bilinirken, önceden işsizlik ödeneği sağlayan devlet, bunu ertelemişti. Şimdiyse yapılacak kısa çalışan ödeneklerine tekrar başlanması için talepler var. Devlet, talepleri dikkate alarak işsiz vatandaşlar için ödemelere devam etme yönünde karar aldı.



Ödemeler aylık yapılacak



Öğrenilen bilgiler doğrultusunda vatandaşların bu 8 bin TL ödeme için e-devlet üzerinden başvuru yapmaları mümkün. E-devlet üzerinden başvuru gerçekleştirmekte problem yaşayan vatandaşların ise belediyeler vasıtası ile müracaatlarını gerçekleştirmeleri mümkün. Başvuruda bulunmakta geciken vatandaşlara ise ek süre verilmeyeceği öğrenildi.



Başvuru yapmak isteyen ve 8 bin TL ödemeden faydalanmaya ihtiyacı olan kişilerin evraklarını doğru şekilde hazırlaması önem taşıyor. Başvurularını doğru şekilde yapan kişilere ise ödemeler Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek.