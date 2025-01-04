Devlet bankası Ocak ayında 8.689 TL taksitle 1.5 milyon lira kredi veriyor

Ziraat Bankası, 2025 yılında başlatacağı yeni kampanya ile bu soruna çözüm sunmayı hedefliyor. Banka, konut almak isteyen ancak finansal gücü yetersiz olan vatandaşlar için "Ortak Konut Kredisi" kampanyasını duyurdu. Bu kampanya, milyonlarca kişiyi ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası'ndan Uygun Faizle Yüksek Limitli Kredi

Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası kapsamında, %2,79 faiz oranı ile 1,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabilecek. Bu kredi, özellikle tek başına ödeme yapması zor olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanyada, 120 ay vadeli kredi kullanan bir kişi, aylık 43.449,10 TL ödeme yapacak. Ancak, beş kişilik bir grup olarak başvurulduğunda, ödeme tutarı kişi başına 8.689 TL'ye düşüyor. Böylece, Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ödeme yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Krediden Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Ziraat Bankası'na başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, en az iki, en fazla beş kişilik gruplar halinde yapılabiliyor. Bu sayede, ev almak isteyen vatandaşlar, ödemeleri daha erişilebilir hale getirebiliyor. Grup üyeleri, kredi tutarını eşit şekilde paylaşıyor ve ödemeler de buna göre düzenleniyor.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden veya internet üzerinden yapılabiliyor. Kampanyaya başvuru şartları ve detaylar, banka tarafından belirlenen kriterlere göre şekilleniyor.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

Derleme: gazeteoku.com