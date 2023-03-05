Devlet Açıklama Yaptı! Vatandaşlar Artık Borçlarını Dert Etmeyecek

Devletten bunun için yeni bir hamle geldi. Peki nedir bu yeni verilen karar? Artık insanların çok daha fazla borca harca girmesine gerek yok. Çünkü devlet borcu olan insanları düzlüğe çıkaracak bir karar vermiş bulunmaktadır. Borcu bir insana değil de devlete olan vatandaşlar artık rahat edecekler. Geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen merkez üstü Kahramanmaraş olmak üzere toplam 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra SGK diye kısaltılan açılımı Sosyal Güvenlik Kurumu olan iki büyük depremden etkilenmiş olan bazı işlemler için kolaylıklar tanıdı.



Peki kimlerin borçları silinecek? Emekliliğe hak kazanmış olanlar, işçileri olup onlara iş veren işverenler ve hacizde işlemi olan kişiler için borçlarını kaldırdı. Genel Sağlık Sigortası'nın borçları için de süresini 31 Ağustos'a kadar uzattı. Bunlara ilave olarak da mağdur olan vatandaşların geneline fazladan farklı olanaklar da sağladı. Yaşanılan deprem felaketinden sonra Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vasıtasıyla bir sürü uygulama da devreye sokulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu olan SGK ise kapsama alanı içine özellikle depremden dolayı olumsuz etkilenen vatandaşlar içinde alacak hakları olan ve hacizlerin kaldırılması için karar almıştır. Böylece 251.830 e-mevduat için yakalaması sistemden silinmiştir. Bunların dışında emekli olan insanların da maaş hacizlerinin kaldırılmasının tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.



Depremden Dolayı Bazı Borç Birimlerine Erteleme Kararı Alındı



Saydığımız tüm maddi desteklere ilave olarak da borçların ertelenmesi kapsamında 6183 sayılı olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun hükümlerine göre yürütülmüş olan icra takiplerinin durdurulmasına ve yeni olarak bir icra dosyasının açılmamasına dair karar da eklenmiştir.

Belirlenmiş olan erteleme süresinin kapsamında alacakların sebebiyle haciz konulmuş olan taşınır ve taşınmaz mala göre bir satış gerçekleştirilmeyecek. El konulma kararının çıktığı araçlara ise dokunulmayacaktır. Bir yandan da kapsam içine dahil olan borçlara da gecikme faizi olmaksızın en fazla 24 ay ertelemeyle birlikte taksitle ödemeler sağlanacaktır.



Teşviklerden Faydalanabilmek İçin Hangi Koşulların Uygun Olması Gerekir? GSS Borçları Ne Zamana Kadar Ertelendi?



Sosyal Güvenlik Kurumu, 11 ili ciddi bir şekilde etkileyen depremden dolayı etkilenen kendi iş yerlerine sahip olanlar için Ocak, Şubat, Mart ayı da dahil olmak üzere bu üç ay için prim hizmeti ve muhtasar olan beyannamelerini 26 Mayıs’a kadar ertelenmiştir. Bununla birlikte Ağustos’un 31’ine kadar vadesi dolan borçlar için ertelenen prim borçları da bu teşvikten yararlanabilme hakkına sahip olacaktır. Aynı zamandan deprem tarihi olan yani 6 Şubat'tan önce vadesi geçen prim borçlarıyla birlikte diğer borçlarını da Ağustosun 31’ine kadar ödeyen Bağ-kur'lu vatandaşlar için sigorta teşvikleri sağlanmış olacaktır.

Merak edilen bir diğer soru da GSS yani Genel Sağlık Sigortası’nın borçlarının hangi tarihe kadar ertelendiğidir. Peki Genel Sağlık Sigortası ne zamana kadar ertelenmiştir. Türkiye SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu ayrı olarak primini direkt olarak bizzat ödeyen 1 milyon 786 bin 658 Genel Sağlık Sigortası olan insanların temmuz ayına kadar oluşacak olan prim borçlarını da Ağustosun 31'ine kadar ertelenmiş bulunmaktadır. Böylece asrın felaketi olan depremden yani 6 Şubat'tan önceye ait olan GSS yani Genel Sağlık Sigortası’nın prim borçlarına hiçbir şekilde bir gecikme faizi uygulanmayacaktır. Aynı zamanda gecikme faizi ile birlikte herhangi bir ödeme cezası da uygulanmayacağı bildirildi.