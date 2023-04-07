Devlet 250 bin TL evlilik parası verecek! Haberi alan çiftler başvuru yapmaya koşuyor

14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde devletten müjdeli haberler peşpeşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün üç yeni müjdeyi birden açıkladı. Bu müjdeler arasında evlenecek gençlere de güzel haber var. Düğün yapmaya hazırlanan ancak artan maliyetler nedeniyle ertelemek zorunda kalanlar devlet destekli 250.000 TL yardım parası alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere müjdesi sevinçle karşılandı. Peki, kimler başvuru yapabilir? 2500 TL yeni evli çiftlere yardım detayları neler?

Seçim öncesi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürprizlerinin ardı arkası kesilmiyor. 14 Mayıs seçimlerine emin adımlarla ilerlemek isteyen cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müşterilerini bugün duyurdu. Bu defa evlenecek gençleri de güzel haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı üç önemli müjdeden biri olan yeni evlenecek gençlere destek ödemesi kapsamında tam 250.000 TL verilecek. Gençler uygun faiz oranı ile düğün kredisi kullanma imkanına sahip olacak.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE 250.000 TL UYGUN FAİZ ORANIYLA KREDİ

Devletten yeni evlenecek gençlere destek müjdesi geldi. Düğün hazırlığı yapan ve masrafların altından kalkmak da zorlanan gençler başvuru yapmaları durumunda devletten 250.000 TL kredi desteği alabilecek. Gençler bu haberi oldukça sevinçle karşıladı. Milyonlarca evlilik hazırlığı yapan kişiyi kapsayan destek ödemesi kapsamında çok uygun faiz oranı uygulanacak.

ON YIL VADELİ KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK

Evlilik hazırlığı yapan gençlerin eşyası ve düğün hazırlığı harcamaları için devlet bankaları tarafından 250.000 TL tutarında kredi desteği sağlanacak. Çok uygun faiz oranı ile verilecek olan kredi aynı zamanda 2.03 yıl geri ödemesiz olacak. Ardından da on yıla kadar vade ile geri ödeme imkanı sunulacak. Gençler bu sayede düğün masraflarını uygun faizli kredi ile karşılama şansına sahip olacak.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ DE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aynı zamanda öğrenciler için bayram ikramiyesi müjdesi de verdi. Sadece üniversite öğrencilerini kapsayan bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödenecek. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde öğrencilere verilecek olan bu destek ödemesi tek sefere mahsus olacak ve tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak hesaplara yatacak. İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri ise ödemeden yararlanamıyor. Sadece üniversite öğrencilerine bayram harçlığı adı altında verilecek olan ödemeler ziraat bankası hesaplarına yatırılacak. İlk ödeme ise ramazan bayramından önce yapılacak.