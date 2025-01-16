Devlet 20.646 TL maaş bağlıyor! Yararlanacak kişiler ve şartlar belli oldu!

İşsizlik Ödeneği Miktarları:

En Düşük İşsizlik Ödeneği: 10.332,43 TL

En Yüksek İşsizlik Ödeneği: 20.644,86 TL

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır ve günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak belirlenir. Ancak, bu miktar aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.

İşsizlik Ödeneği Alma Şartları:

Son 120 Gün: Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmak.

Prim Gün Sayısı: Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

Başvuru Süresi: Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik Ödeneği Süreleri:

600 Gün Prim Ödeyenler: 180 gün (6 ay)

900 Gün Prim Ödeyenler: 240 gün (8 ay)

1080 Gün Prim Ödeyenler: 300 gün (10 ay)

Ödeme Tarihleri:

İşsizlik ödeneği, başvurunun izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır ve her ayın beşinde işsiz bireyin şahsına ödenir. Ödemeler, İŞKUR'a bildirilen banka hesap numaraları aracılığıyla yapılır; hesap numarası bildirilmemişse en yakın PTT şubesi üzerinden ödeme gerçekleştirilir.

Kaynak: İşsizlik ödeneği, işsiz kalan bireyler için önemli bir destek mekanizmasıdır ve belirli şartları sağlayan herkes bu ödenekten faydalanabilir. Güncel bilgiler ve başvuru süreçleri için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.