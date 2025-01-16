Devlet 20.646 TL maaş bağlıyor! Yararlanacak kişiler ve şartlar belli oldu!

İşsizlik Ödeneği Miktarları:
En Düşük İşsizlik Ödeneği: 10.332,43 TL
En Yüksek İşsizlik Ödeneği: 20.644,86 TL
İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır ve günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak belirlenir. Ancak, bu miktar aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.
İşsizlik Ödeneği Alma Şartları:
Son 120 Gün: Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmak.
Prim Gün Sayısı: Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
Başvuru Süresi: Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik Ödeneği Süreleri:
600 Gün Prim Ödeyenler: 180 gün (6 ay)
900 Gün Prim Ödeyenler: 240 gün (8 ay)
1080 Gün Prim Ödeyenler: 300 gün (10 ay)
Ödeme Tarihleri:
İşsizlik ödeneği, başvurunun izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır ve her ayın beşinde işsiz bireyin şahsına ödenir. Ödemeler, İŞKUR'a bildirilen banka hesap numaraları aracılığıyla yapılır; hesap numarası bildirilmemişse en yakın PTT şubesi üzerinden ödeme gerçekleştirilir.
Kaynak: İşsizlik ödeneği, işsiz kalan bireyler için önemli bir destek mekanizmasıdır ve belirli şartları sağlayan herkes bu ödenekten faydalanabilir. Güncel bilgiler ve başvuru süreçleri için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.