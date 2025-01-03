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Devlet 1.5 milyon TL destek veriyor! KOSGEB'e başvuran nakit ödeme alacak!

Türkiye’de devletin vatandaşlara yönelik sunduğu destek programlarına bir yenisi daha eklendi.

Devlet 1.5 milyon TL destek veriyor! KOSGEB'e başvuran nakit ödeme alacak!

2025 yılı itibarıyla işletmelere sağlanacak toplamda 1.5 milyon TL’yi aşan hibe ve teşvik programları açıklandı. Özellikle KOSGEB tarafından sunulan bu destekler, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) önemli fırsatlar sunarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Devlet 1.5 milyon TL destek veriyor! KOSGEB'e başvuran nakit ödeme alacak!1

KOSGEB Destek Programı Neler Sunuyor?

KOSGEB, girişimcilere ve mevcut işletmelere finansal destek sağlayan öncü kurumlardan biri olarak biliniyor. Yeni açıklanan destek programı, iş kurma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duyulan farklı alanlara yönelik hibe ve teşvikleri içeriyor.

1. İş Kurma Desteği

Girişimcilerin kendi işlerini kurmaları için sağlanan bu destek, geri ödemesiz hibelerle dikkat çekiyor:

Kuruluş Desteği:

Gerçek kişi işletmeler için 10.000 TL.
Sermaye şirketi işletmeler için 20.000 TL.
Genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan girişimcilere ilave 10.000 TL.

Personel Giderleri Desteği:

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla, iş kurma desteği başlangıcından itibaren ilk 3 yıl boyunca, çalışan personelin toplam prim gün sayısına göre 1 aylık brüt asgari ücretin işverene maliyeti kadar destek sağlanıyor.

2. İş Geliştirme Desteği

İşletmelerin büyümesini desteklemek amacıyla hazırlanan bu program, geri ödemeli desteklerle çeşitli alanlarda finansman sağlıyor:

Destek Unsurları:

Personel Giderleri: 1.500.000 TL’ye kadar destek (%80 oranında geri ödemeli).
Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri

Yazılım Giderleri

Hizmet Alımı Giderleri (eğitim, danışmanlık, belgelendirme, pazarlama gibi).

Ek Destekler:

Genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için destek üst limitine 150.000 TL ekleniyor.

Başvuru Süreci ve Detaylar

KOSGEB’in bu programlarından faydalanmak isteyen girişimciler, başvurularını KOSGEB resmi web sitesi üzerinden yapabilir. Başvuru şartları ve detaylar site üzerinde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

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