Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı

Devlet desteği almak isteyenler için güzel haber bayram öncesi geldi. 18 yaş üstü olanlara devletten tam 100.000 TL destek ödemesi verilecek. Hibe desteği karşılıksız ve geri ödemesiz olacak. Başvurular e-devlet'ten başladı. Müracaat etmek isteyenler için tek bir şart bulunuyor. 100.000 TL karşılıksız ve geri ödemesi hibe desteği almak için şartlar ve detaylar haberimizde…

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık şirketlerin büyümesinin yolu da markalaşma dijitalleşme ve kurumsallaşmadan geçmeye başladı. Özellikle piyasada rekabet gücünü arttırmak isteyen işletmeler bu yönde çalışmalar yapıyor. Fakat dijitalleşme ve kurumsallaşma içinde ciddi bir bütçeye ayrılması gerekiyor. Eğer kısıtlı bütçeyle iş yapmaya çalışıyorsanız devletten Müjdeli Haber geldi. KOSGEB dijitalleşmek ve markalaşmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere hibe desteği verecek. KOSGEB 100 bin TL hibe desteği ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Başvurular e-devletten yapılacak 18 yaş üstü olan herkes tek bir şartla başvuru yapabilecek.

KOSGEB'DEN TAM 100.000 TL HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilebilmesi için KOSGEB destekleri devam ediyor. KOSGEB bu defa markalaşmak ve dijitalleşmek isteyen şirketler için destek paketi hazırladı. 100.000 TL hibe desteği için tek bir şart bulunuyor. Posta gazetesinden Murat Gülderen KOSGEB'in sağladığı hibe desteği ödemeleri ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. KOSGEB KOBİ’lere sağlanacak olan hibe desteği markalaşmak ve dijitalleşmek isteyen şirketlere verilecek. Ancak çeşitli projelerin geliştirilmesi durumunda hibe desteği sağlanacak. KOSGEB'in işletme geliştirme destek projesi kapsamında Küçük işletmelerin dijital gelişimleri, fuar etkinlikleri, yurtdışı Gezileri desteklenecek. Böylece işletmelerin daha fazla kitleye ulaşması hedefleniyor.

E-DEVLET'TEN BAŞVURULAR BAŞLADI

KOSGEB'in 100.000 TL hibe desteği programı ayrıntıları internet üzerinden duyuruldu. Detaylı bilgiye ulaşmak için KOSGEB'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kobilere yönelik olarak başlatılan projede 18 yaş üstü olan işletme sahipleri başvuru yapabiliyor. Ancak öncelikle büyümek ve dijitalleşmek için bir proje hazırlamanız gerekiyor. Ayrıca KOSGEB tarafından başlatılan kurslara katılım şartı da aranıyor. Eğer bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaparak online başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ardından KOSGEB tarafından yapılan yönlendirmelere göre başvuru işlemlerinizi tamamlayıp projenizi sunabilirsiniz. KOSGEB Bu proje kapsamında işletmelere karşılıksız ve geri ödemesiz tam 100.000 TL hibe desteği sağlamaktadır. Koşulları taşıyanlar hibe desteği için aynı zamanda KOSGEB merkezlerini de ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir.