Dev zam yapıldı: Yarından itibaren yandık

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar, enflasyonla mücadelede atılan adımları zorlaştırabilir. Özellikle taşımacılık sektöründe maliyetlerin artması, bu durumun enflasyon üzerinde bir baskı oluşturmasına neden olabilir. Üretici ve tüketici fiyatları üzerindeki bu dolaylı etkiler, enflasyon oranlarını yükseltebilir ve ekonomik dengeyi olumsuz yönde etkiler.

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde Yeni Tarifeler

KGM’nin duyurusuyla birlikte, İstanbul’un en önemli geçiş noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde uygulanacak yeni geçiş ücretleri belli oldu. Aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar için geçiş ücreti 33 TL olarak belirlenirken, aks aralığı 3.20 metre ve üzeri olan iki akslı araçlar için bu rakam 42 TL'ye yükseldi. Üç akslı araçlar için 93 TL, dört ve beş akslı araçlar için 184 TL, altı ve daha fazla akslı araçlar için ise 244 TL gibi önemli artışlar dikkat çekiyor. Motosikletler için ise geçiş ücreti 14 TL olarak güncellenmiş durumda.

Osmangazi Köprüsü için belirlenen yeni tarifeler ise adeta dudak uçuklatıyor. Birinci sınıf araçlar için geçiş ücreti 555 TL’ye yükselirken, altıncı sınıf araçlar için bu rakam 390 TL olarak belirlendi. Özellikle ağır taşıtların geçiş ücretlerinde yaşanan artışlar, taşımacılık sektörüne ciddi bir ek maliyet yükleyecek gibi görünüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için de benzer şekilde zamlar uygulanmış durumda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde birinci sınıf araçlar için 70 TL olan geçiş ücreti, altıncı sınıf araçlar için 50 TL olarak belirlendi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ise birinci sınıf araçlar 585 TL öderken, beşinci sınıf araçlar 2.780 TL gibi oldukça yüksek bir ücretle karşı karşıya kalacaklar.

Zamların Enflasyona Etkisi

Ülkemizde, enflasyonu kontrol altına almak için çeşitli adımlar atılmaya devam ederken, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan bu zamlar, tüketici fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturabilir. Taşımacılık sektörü, enflasyonun en önemli belirleyicilerinden biri olan ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen bir alandır. Bu zamların özellikle lojistik ve taşımacılık sektörüne getireceği ek maliyetler, nihai ürün fiyatlarına yansıyacak ve bu da tüketici fiyatlarının artmasına neden olabilecektir.

Taşıtların, özellikle de ticari araçların köprü ve otoyol ücretlerindeki artış, taşınan malların maliyetine doğrudan etki edecek ve bu durumun, ülke genelinde fiyatlar genel seviyesine yansıması kaçınılmaz olacaktır. Bu artışlar, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat yükselişlerine yol açabilir. Dolayısıyla, dezenflasyon sürecinde olan ülkemizde, bu tarz zamların enflasyon üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Kaynak:Gazeteoku