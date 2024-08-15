Dev zam yapıldı! 24.810 TL oldu- Öğrenci ve veliler için bu yeni dönemde servis ücretleriyle ilgili planlamalarını bu yeni tarifeler doğrultusunda yapmaları önem taşımaktadır. Özellikle eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala yapılan bu güncellemeler, bütçe planlamalarında dikkate alınmalıdır.

Servis Ücretlerine Gelen Zam Oranları ve Detaylar

Dev zam yapıldı! 24.810 TL oldu! 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Ankara'daki okul servis ücretlerine ortalama %40 oranında zam yapıldı. Yeni dönemde uygulanacak servis ücretleri şu şekilde belirlendi:

3 kilometreye kadar olan mesafe için 16,745 TL,

3-6 kilometre arası mesafe için 18,450 TL,

6-10 kilometre arası mesafe için 21,320 TL,

10-15 kilometre arası mesafe için 24,810 TL.

15 Kilometre Üstü Mesafeler İçin Ücret Tarifesi

Ankara genelinde, 15 kilometreyi aşan her kilometre için belirlenen ücret 550 TL olarak sabitlenmiştir ve bir sonraki güncellemeye kadar bu şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Zam Nedenleri ve Ek Maliyetler

Bu zamların ana sebepleri arasında, akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç bakım ve onarım giderlerindeki yükseliş ile kasko ve poliçe fiyatlarındaki artış gösterilmektedir. Okulların açılmasına kısa bir süre kala yapılan bu zam, öğrenci servisleri tarafından sunulan hizmetlerin maliyetlerini karşılamak amacıyla kaçınılmaz hale gelmiştir.

Kaynak: Gazeteoku.com