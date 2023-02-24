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Dev proje başladı, 4 bin 500 TL ek kira yardımı veriliyor! Şartı taşıyan herkes alacak

Evini yenilemek isteyenlere Müjde. 4500 TL kira yardımı verilecek. Hane başına başvuru yapabilirsiniz.

Dev proje başladı, 4 bin 500 TL ek kira yardımı veriliyor! Şartı taşıyan herkes alacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası İstanbul'da depremin konuşulmaya başladı. Depreme hazırlık çalışmaları için İBB devreye girdi. İstanbul'da riskli binaların ücretsiz tespiti başlarken hanelerle anlaşma sağlanması durumunda Depreme dayanıklı binalar inşa edilecek. Bu KİPTAŞ kolları sıvadı. Depreme dayanıklı binalar inşa edilirken hane başına kira yardımı da verilecek. Yeni proje başladı başvuru şartları açıklandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi sonrası İstanbul depremi de yeniden gündemde. İBB kolları sıvadı İstanbul'daki riskli binalar tek tek ücretsiz olarak tespit ediliyor. Vatandaşlar başvuru yaparak ücretsiz şekilde binalarını kontrol ettirebiliyor. Binası riskli bulunanlar ise uzlaşma sağlanması durumunda kiraya çıkarak evlerinin Depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Bu konuda yeni bir projede başlatıldı. Proje kapsamında evini yaptırmak isteyen vatandaşa 4.500 TL kira yardımı veriliyor.

BİNALAR ÜCRETSİZ OLARAK KONTROL EDİLİYOR

İBB deprem riski yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanı Özlem Tut, Deprem tarama testleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.com İstanbul'da hızlı bina taraması uygulamasını başlattıklarını belirten Tut, 6 katlı ve 12 daireli bir apartmanda tarama yaptıklarını Binayı incelemesinin 3 yılı aşkın süredir devam ettiğini söyledi. Bu süre içerisinde kontrol için 107.000 binadan izin istediklerini ancak sadece 29.000 binanın inceleme için izin verdiğini belirten tut, bugüne kadar toplam başvuru sayısının 76.000 olduğunu dile getirdi.

ARTIK KİRACILARDA BAŞVURU YAPABİLİYOR

İBB hızlı bina tarama testleri sadece Ev sahipleri içinde 2000 yıl öncesi binalar için yapılıyordu. Ancak başvuruların patlama yapması ile birlikte artık kiracılarda evini kontrol ettirebiliyor. Aynı zamanda 2000 yılı sonrasında inşa edilen binalar içinde tarama çalışmaları başladı.

4.500 TL KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

Peki, İstanbul'da tarama yapıldıktan sonra ne olacak kentsel dönüşüm yapılacak mı? Alınan bilgiye göre İstanbul'da hızlı tarama testi sonucunda deprem yükü taşıma kapasitesi bulunmayan ve çökme ihtimali olan binaların kentsel dönüşümüne başlayacak. şu ana kadar 318 binanın bu şekilde olduğu tespit edilirken binaların tahliyelerini sağlamak amacıyla girişimlerin başladığı öğrenildi. Dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla vatandaşa kira desteği de sağlayan İBB, 4500 TL olarak kira desteği verileceğini bildirdi. İBB'nin vereceği kira desteğinden hem ev sahipleri hem de kiracılar faydalanabilecek.

KİPTAŞ YENİ BİNALAR İNŞA EDECEK

İBB tarafından yapılan incelemeler sonucunda Depreme dayanıklı olmayan binaların yeniden yapılması için Kiptaş ile anlaşma sağlandı. Ev sahiplerinin de Anlaşması durumunda dayanıksız olan binalar yıkılacak ve yeni binalar inşa edilecek. Binalar tamamlanana kadar 4.500 TL kira yardımı devam edecek.

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