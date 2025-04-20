GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Dev bankadan piyasayı ters düz edecek altın tahmini! Yatırımcı şaşkın

Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken, uluslararası piyasaların gözü ABD’li yatırım bankası Citi’nin yeni ons altın tahminine çevrildi.

Dev bankadan piyasayı ters düz edecek altın tahmini! Yatırımcı şaşkın

Gram altın güne 4.066 TL seviyesinden başlarken, üç aylık vadede yapılan 3.500 dolarlık ons tahmini piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Gram Altın Günü Sakin Açtı

Dün yaşanan hafif düşüşün ardından gram altın, bugün sabah saatlerinde 4.066 TL'den işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 6.800 TL’den, cumhuriyet altını ise 27.080 TL seviyesinden satılıyor.

Bugün ABD ve Avrupa piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması, ons altında işlemlerin sessiz geçmesine neden oluyor. Bu da kısa vadede iç piyasada fiyat dalgalanmasının sınırlı kalacağı beklentisini beraberinde getiriyor.

Citi: “Güvenli liman talebi artıyor”

ABD’li yatırım devi Citi, altınla ilgili üç aylık yeni tahminini paylaştı. Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre banka, ons altın için hedef fiyatını 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Bu dikkat çekici revizyon, küresel piyasalarda altına olan güvenli liman talebinin yeniden yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

Citi analistleri, özellikle Çinli sigorta şirketlerinin artan altın alımları ve bazı ülke yönetimlerinin uygulamaya koyabileceği vergi düzenlemelerinin, yatırımcıları altına yönelttiğini belirtiyor. Piyasa zayıflığının derinleşmesiyle birlikte altın, tekrar cazip bir yatırım aracı haline geliyor.

Jeopolitik ve Ekonomik Gerilimler Altını Destekliyor

Analistler, Citi’nin bu kararı almasının arkasında jeopolitik risklerin, özellikle ABD’de yaklaşan seçim sürecinde Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell arasında yaşanabilecek yeni gerilimlerin etkili olabileceğini söylüyor. Bu tür siyasi belirsizliklerin, yatırımcıları döviz ve hisse senedi gibi daha riskli varlıklardan uzaklaştırarak, altına yönlendirme olasılığı yüksek.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?