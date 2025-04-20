Dev bankadan piyasayı ters düz edecek altın tahmini! Yatırımcı şaşkın

Gram altın güne 4.066 TL seviyesinden başlarken, üç aylık vadede yapılan 3.500 dolarlık ons tahmini piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Gram Altın Günü Sakin Açtı

Dün yaşanan hafif düşüşün ardından gram altın, bugün sabah saatlerinde 4.066 TL'den işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 6.800 TL’den, cumhuriyet altını ise 27.080 TL seviyesinden satılıyor.

Bugün ABD ve Avrupa piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması, ons altında işlemlerin sessiz geçmesine neden oluyor. Bu da kısa vadede iç piyasada fiyat dalgalanmasının sınırlı kalacağı beklentisini beraberinde getiriyor.

Citi: “Güvenli liman talebi artıyor”

ABD’li yatırım devi Citi, altınla ilgili üç aylık yeni tahminini paylaştı. Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre banka, ons altın için hedef fiyatını 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Bu dikkat çekici revizyon, küresel piyasalarda altına olan güvenli liman talebinin yeniden yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

Citi analistleri, özellikle Çinli sigorta şirketlerinin artan altın alımları ve bazı ülke yönetimlerinin uygulamaya koyabileceği vergi düzenlemelerinin, yatırımcıları altına yönelttiğini belirtiyor. Piyasa zayıflığının derinleşmesiyle birlikte altın, tekrar cazip bir yatırım aracı haline geliyor.

Jeopolitik ve Ekonomik Gerilimler Altını Destekliyor

Analistler, Citi’nin bu kararı almasının arkasında jeopolitik risklerin, özellikle ABD’de yaklaşan seçim sürecinde Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell arasında yaşanabilecek yeni gerilimlerin etkili olabileceğini söylüyor. Bu tür siyasi belirsizliklerin, yatırımcıları döviz ve hisse senedi gibi daha riskli varlıklardan uzaklaştırarak, altına yönlendirme olasılığı yüksek.