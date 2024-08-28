Dev bankadan özel kampanya: Bir defalığına mahsus 12 bin TL ödeme yapılacak!

Devlet bankalarından Halkbank, son zamanlarda beğenilen kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Ağustos ayının son gününe dek sürecek bu kampanya promosyon tutarlarını kapsıyor. Emekli maaşlarını Halkbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan çekeceğini taahhüt eden emeklilere enfes bir avantaj sunuluyor. Başvuru yapmak için sınırlı sayıda gününüz kaldı. Emekliler, Halkbank şubelerine giderek maaş taşıma işlemini yapabilir ve bu avantajlardan sonuna kadar yararlanabilir.

Ayrıca emekli maaşını Halkbank'a taşıyan, tespit edilen süre çerçevesinde ödüllü promosyon olanaklarından da yararlanabilecekler. Söz konusu promosyon kampanyası kapsamında emekliler, sadece maaşlarını taşımakla kalmayacak ayrıca ilave fırsatları da zaman içerisinde hissedecek.



İŞTE PROMOSYON TUTARLARI

Ne kadar promosyon alınacak?

10.000 TL - 14.999,99 TL Brüt Maaş: 8.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999,99 TL Brüt Maaş: 10.000 TL promosyon

20.000 TL ve Üzeri Brüt Maaş: 12.000 TL promosyon



SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekler. Eğer önceki döneme ait bir promosyon ödemeniz varsa, yeni başvurunuz sırasında bu tutar sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecektir.

Birden fazla emekli maaşı alan Halkbank müşterilerinin promosyon tutarı, aldıkları maaşların toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Halkbank’ın bu özel kampanyasıyla ilgili daha fazla bilgiye bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Ekonomim.com Derleme: Gazeteoku.com