Dev banka kötü haberi verdi; Elinde altın olan baksın!

Son gelişmeler ışığında, ons altın fiyatı 3100 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle, HSBC de yıl sonu altın fiyatları tahminlerini güncelledi.

HSBC: 2025 İçin Ons Altın 3015 Dolar!

HSBC’nin güncellenen analizine göre, 2025 yılı için ortalama ons altın fiyatı 3015 dolar seviyesinde öngörülüyor. Banka, altının bu yükseliş trendini sürdüreceğini belirtirken, 2026 yılı için tahminini 2915 dolar olarak açıkladı.

Daha önceki tahminlerinde 2025 yılı için 2687 dolar, 2026 yılı için ise 2615 dolar öngören HSBC, yeni değerlendirmesiyle altının yükseliş beklentisini daha da artırmış oldu.

Merkez Bankalarının Altın Talebi Nasıl Etkilenecek?

HSBC raporunda, ons altının 3000 doların üzerinde kalması halinde merkez bankalarının altın alım taleplerinde azalma yaşanabileceği vurgulandı. Bunun tam tersine, altının 2800 dolar seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise merkez bankalarının daha agresif bir alım stratejisi benimseyebileceği belirtildi.

Not: Gelişmeleri yakından takip ederek yatırım stratejinizi şekillendirmek için finans uzmanlarının analizlerini incelemeniz faydalı olacaktır