Destekten yaralananlara 1000 TL ikramiye ödemesi! Yarın yatıyor

Yarın arife başlarken ve 21 Nisan Ramazan Bayramı’nın ilk günüyken henüz ödeme yatmamış olan bazı vatandaşlar kendisine ikramiye yatıp yatmayacağını sorgulamaya devam ediyor. Emekliler haricinde belli bir kısım için daha sağlanan bayram ikramiyeleri o kişilere de 1000 TL olarak yatacak.

Ramazan Bayramı’nın gelmesi birçok açıdan vatandaşları sevindiriyor. 21 Nisan bayramın 1. günüyken vatandaşlar “Bayram ikramiyesi yatacak mı?” aramaları yapıyor. Emeklilere ek olarak birçok vatandaşa yatan ikramiyelerin ayrıca Aile Destek Ödemesi alanlara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplarına yatan ve yatacak kişilerin detayları haberimizde...



AİLE DESTEK ÖDEMESİ ALANLARA İKRAMİYE



Emeklilerin yanı sıra birçok vatandaş çeşitli sebeplerle bayram ikramiyelerinden faydalanabiliyor. İş göremezlik aylığından, dul ve yetim aylığından SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) üzerinden emekli aylığı alanlar, ölüm, malullük, vazife malullüğünden yararlananlar, şehit yakını ile gaziler, terörden zarar görenler, korucular, şampiyon sporcular Ramazan Bayramı’nda ikramiyelerini hesaplarına alabiliyor.



Çift ya da daha fazla emekli maaşı alan vatandaşlara bir tane bayram ikramiyesi yatıyor. Eş vefatından yüzde 50 aylık alan dullar için 1000 TL ödeme yapılıyor.



İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPTA OLACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliler için ödemelerin Nisan ayının 14 – 19'u arasında bayramdan önce maaşlarla yapılacağını duyurmuştu.

SSK’lılar 14 – 16, Bağ-Kur’lu 17 – 18, Emekli Sandığı ise bugün bayram ikramiyelerine maaşlarıyla beraber kavuştu. Peki, emekli dışındaki hak sahipleri ikramiyelerini ne zaman alacak? Öğrenciler ikramiye alabilecek mi?



KİMLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILMAYACAK?



SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için ikramiyeleri yatmışken öğrenciler ve bazı vatandaşlar kendilerine yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ancak 1000 TL ödeme dul aylığı alanlar için yatarken öğrenciler, engelli aylığından yararlananlar ve aile destek ödemesi alanlara yatırılmayacak.