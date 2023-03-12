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Destek kredisi kampanyası geldi! 18 yaş üstü vatandaşlara sağlanacak ödeme 40.000 TL olacak!

Destek kredisi kampanyası geldi! 18 yaş üstündeki vatandaşlar için ödeme 40.000 TL yapılacak! İşte 40.000 TL destek kredisinin detayları...

Destek kredisi kampanyası geldi! 18 yaş üstü vatandaşlara sağlanacak ödeme 40.000 TL olacak!

18 yaş üstündeki vatandaşlar için başlatılan destek kredisi kampanyası çerçevesinde 40.000 TL ödeme hesaplara yatacak. Belirli bankalar tarafından yapılan açıklama ile destek ödemesi ayrıca 36 ay geri ödeme seçeneğiyle sağlanacak. Bunların yanı sıra 18 yaş üstündeki vatandaşlara verilecek destek kredisi kapsamında düşük faiz uygulaması yapılacak. Bireysel kredi kullanmaya ihtiyacı olan vatandaşların bu bankalar üzerinden destek kredisi detaylarına bakmasında fayda var. Peki, destek kredisinden kimler yararlanabilir? 


40.000 TL kredi başvurusu 


Yapı Kredi Bankası ve kamu bankası olan Ziraat’in yaptığı kampanya duyurusunda ihtiyaç kredisinin 18 yaş üzerindeki vatandaşlara verileceği açıklandı. Bu kampanyadan faydalanacak kişilerin 18 yaş üzerinde vatandaşlar olması gerekmesinin yanında daha önceden kredi kartı ya da kredi kullanmış olmalılar.  


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi desteği nasıl alınır? 


Ziraat Bankası üzerinden başvuruda bulunarak 40.000 TL destek ihtiyaç kredisinden faydalanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız halinde hızlı şekilde başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Banka şubesine gitmek bir seçenek olduğu gibi mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden de başvurunuz gerçekleşir. Başvurmanız sonucunda onay aynı gün içinde, hatta birkaç dakikaya gelmektedir. Ardından hızlı şekilde Ziraat Bankası hesabınıza nakit paranız yatmaktadır.  


Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi desteği nasıl alınır? 


Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların da Ziraat Bankası’nda olduğu gibi banka müşterisi olması gerekmektedir. Cep telefonundan ya da mobil uygulama üzerinden Yapı Kredi başvuruları kabul etmektedir. Kredi notunun uygun olması Yapı Kredi Bankası’ndan alacağınız destek kredisinde önem taşımaktadır. Kredi notunuzun riskli olmaması durumunda hemen onayınız gelir ve hesabınıza nakit 40.000 TL’niz anında geçer. 

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