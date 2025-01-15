Destek kredisi gibi ihtiyaç kredisi! Vakıfbank 50.000 TL'yi bu taksitle veriyor!

Kamu bankaları bu süreçte sundukları destek kredileriyle vatandaşların yanında yer aldı. Özellikle Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere cazip seçenekler sunarak dikkat çekiyor. İşte Vakıfbank’ın 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına dair tüm detaylar!
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Koşulları
Vakıfbank, müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunarken esnek ödeme seçenekleri ve avantajlı koşullar sağlıyor. Kampanyanın öne çıkan özellikleri şu şekilde:
3 Ay Taksit Erteleme İmkanı
Vakıfbank müşterileri, talep etmeleri halinde ihtiyaç kredisi için ilk 3 ay boyunca ödeme yapmama seçeneğinden yararlanabiliyor. Bu erteleme seçeneği, nakit sıkıntısı çeken bireylerin bütçelerini rahatlatmalarına yardımcı oluyor.
Esnek Geri Ödeme Seçenekleri
Kredi, 36 aya kadar vade seçeneği ile sunuluyor. Bu da müşterilere aylık taksitlerini gelir durumlarına göre planlama şansı tanıyor.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Detayları
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade Süresi: 36 ay
Aylık Faiz Oranı: %3.99
Tahsis Ücreti: Yok
Aylık Taksit Tutarı: 3.094,67 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %83,4616
Vakıfbank’ın sunduğu bu kredi ile acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilir, uygun ödeme planlarıyla finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz.
Başvuru Süreci ve Önemli Bilgiler
Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları, banka şubeleri veya dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor. Kredi başvurusu için gerekli belgeler arasında kimlik, gelir belgesi ve ikametgah bilgileri bulunuyor.
Kaynak: Vakıfbank Resmi Sitesi