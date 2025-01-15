Destek kredisi gibi ihtiyaç kredisi! Vakıfbank 50.000 TL'yi bu taksitle veriyor!

Kamu bankaları bu süreçte sundukları destek kredileriyle vatandaşların yanında yer aldı. Özellikle Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere cazip seçenekler sunarak dikkat çekiyor. İşte Vakıfbank’ın 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına dair tüm detaylar!

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Koşulları

Vakıfbank, müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunarken esnek ödeme seçenekleri ve avantajlı koşullar sağlıyor. Kampanyanın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

3 Ay Taksit Erteleme İmkanı

Vakıfbank müşterileri, talep etmeleri halinde ihtiyaç kredisi için ilk 3 ay boyunca ödeme yapmama seçeneğinden yararlanabiliyor. Bu erteleme seçeneği, nakit sıkıntısı çeken bireylerin bütçelerini rahatlatmalarına yardımcı oluyor.

Esnek Geri Ödeme Seçenekleri

Kredi, 36 aya kadar vade seçeneği ile sunuluyor. Bu da müşterilere aylık taksitlerini gelir durumlarına göre planlama şansı tanıyor.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Detayları

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Vade Süresi: 36 ay

Aylık Faiz Oranı: %3.99

Tahsis Ücreti: Yok

Aylık Taksit Tutarı: 3.094,67 TL

Efektif Yıllık Faiz Oranı: %83,4616

Vakıfbank’ın sunduğu bu kredi ile acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilir, uygun ödeme planlarıyla finansal yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Başvuru Süreci ve Önemli Bilgiler

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuruları, banka şubeleri veya dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor. Kredi başvurusu için gerekli belgeler arasında kimlik, gelir belgesi ve ikametgah bilgileri bulunuyor.

Kaynak: Vakıfbank Resmi Sitesi