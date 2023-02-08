DEPREM DESTEK ÖDEMESİ ne zaman yatacak? 10 bin TL deprem destek ödemesi kimler alabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde deprem destek ödemesi açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika duyurduğu deprem destek ödemesinin tutarı 10.000 TL olacak. Depremden etkilenen ailelere verilecek olan ödeme için tarihlerde belli oldu. Peki, kimler deprem destek ödemesi olabilir? Deprem destek ödemesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta son dakika açıklamaları yaptı. Devletin tüm kurumları ile depremzedelerin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen ailelere destek ödemesi verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında vatandaşlar deprem destek ödemelerini merak etmeye başladı. Peki, kimler deprem destek ödemesi olabilir? Deprem destek ödemesi ne kadar? Deprem destek ödemesi ne zaman yatacak?

DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'a geldi. 7. 7 ve 7.6 şiddetinde 2 depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta incelemeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da açıklamalarda bulundu. 12 Şubat stadyumunda bulunan çadır kentte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8.574'e ulaştığını dile getirdi. Açıklamasının devamında 6444 binanın yıkıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 49.133 kişinin de depremde yaralandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında ise depremden etkilenen vatandaşlara deprem destek ödemesi verileceğini belirtti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen tüm ailelere 10'ar bin TL deprem destek yardımı verilecek.

KİMLER DEPREM DESTEK ÖDEMESİ ALABİLİR?

10.000 TL deprem destek ödemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen tüm ailelerin deprem destek ödemesi alabileceğini söyledi. Ödeme tarihlerine ilişkin ise şu anda kesin bir yanıt verilmedi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından destek ödemelerinin verileceği tahmin ediliyor.