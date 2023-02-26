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Deprem bölgesine 6 ay ertelemeli kredi verilecek!

Depremden etkilenen illerdeki kişiler için ihtiyaç sahiplerine 6 ay ertelemeli kredi verileceği söylendi. İşte 6 ay ertelemeli kredi detayları...

Deprem bölgesine 6 ay ertelemeli kredi verilecek!

Depremden etkilenen illerde 45 binin üzerinde vatandaş hayata gözlerini yumdu. Bölgede çok sayıda can ve mal kaybı yaşandı. Hasar milyon dolarları bulurken nakit ihtiyacı olan birçok depremzede bir şekilde sorunlarını çözmek için uğraşıyor. Bankalar da vatandaşların nakit ihtiyacı için olabildiğince uygun koşullar sağlıyor.  


Özel ve kamu bankaları depremzedeler için birçok kolaylık sağlamaya çalışıyor ve bağışlar yapıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar araştırma yaparken bankalar 6 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi veriyor. 11 ildeki vatandaşlar için birçok destek sağlanıyor. 


15 bin TL taşınma yardımı, 12 ay kira desteği, 10 bin TL destek parası gibi yardımlar devlet tarafından oluşturuldu. Bazı vatandaşlar ise ekstra ihtiyaçları için kredi almak mecburiyetinde kalabiliyor. Banka kredileri alacak kişilere 6 ay geri ödemesiz olarak alabilecekler. İhtiyaç sahibi olanlar için kredi desteği hazır. 


Ziraat Bankası’ndan 6 ay ertelemeli kredi başvurusu 


Ziraat Bankası’ndan yapılan duyuruda ise depremden zarar gören kişilerin 6 ay ertelemeden faydalanarak 36 taksit ile ödeme alabileceğini söyledi. Çiftçiler ve KOBİ müşteriler için ayrıca 1 yıl ertelemeli ve 36 taksit ile krediler de hazır.  


6 ay ertelemeli Vakıfbank kredisi 


Depremzedelere Vakıfbank’tan da destek geldi ve yine aynı şekilde 36 taksitli 6 ay ertelenebilecek ihtiyaç kredisi kampanyası oluşturuldu. 


Garanti BBVA depremzede ihtiyaç kredisi 


Garanti Bankası müşterileri için faizsiz 6 ay ertelenen taksitli ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Başvuru yapan kişilere uygun şekilde finansal çözümler sağlanacağını duyurdu. 

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