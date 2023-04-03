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Depoyu doldurmadan önce bakın! LPG’ye dev indirim geliyor, 00.00’da başlayacak

LPG’ye indirim müjdesi geldi. Depoları doldurulmadan önce mutlaka bakın. İndirim saati ve tarihi belli oldu. Üstelik indirim 2 lira 4 kuruş olacak.

Depoyu doldurmadan önce bakın! LPG’ye dev indirim geliyor, 00.00’da başlayacak

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek Haber geldi. LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren indirim geliyor. Depoları doldurmadan önce mutlaka bekleyin. Çünkü indirim tam 2 lira 4 kuruş olacak. İndirim sonrası LPG'nin litre fiyatı 10 liranın altına düşecek. İşte LPG indirimi sonrası 3 Nisan 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…

Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar kurunun sürekli yükselmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Son dönemlerde benzin ve motorin fiyatlarına bir zam bir indirim haberleri gündeme geliyor Ancak uzun süreden beri LPG fiyatlarında Sessizlik sürüyordu. Nihayet LPG'ye dev indirim müjdesi geldi. LPG indirimi tam 2 lira 4 kuruş olacak. Üstelik indirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

LPG'YE GECE YARISINDAN İTİBAREN DEV İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev indirim geliyor. LPG fiyatlarına 2 lira 4 kuruşluk indirim uygulanacağı belirtilirken bu indirimle birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 10 liranın altına girilecek. İndirim sonrası İstanbul'da LPG fiyatlarının 9 lira 59 kuruşa gerileyeceği öğrenildi. Ankara'da LPG fiyatları 10 lira 6 kuruşa İzmir'de ise LPG fiyatları 9 lira 84 kuruşa kadar düşecek.

3 NİSAN 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

LPG indirimi müjdesi ile sevinen araç sahipleri 3 Nisan 2023 güncel akaryakıt Fiyatlarını da merakla takip ediyor. İndirim öncesi 3 Nisan 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,32 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,5 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA

Benzin: 21,73 TL

Motorin: 20,9 TL

LPG (Otogaz): 12,10 TL

İZMİR

Benzin: 21,74 TL

Motorin: 20,99 TL

LPG (Otogaz): 11,88 TL

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