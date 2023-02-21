Denizbank müşterilerine özel mesaj attı! Bu işlemi yapan müşterilerine ödeme yapılacak!

Denizbank’ın açıkladığı yeni kampanya kapsamında nakit kredi kullanmak isteyen müşterilere özel olarak çok iyi faiz fırsatları sunuluyor. Denizbank müşterilerine özel olarak sunulan kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında ise başvuran tüm müşterilerinin 5 dakikaya kadar alacağı 50000 TL’ye kadar ödemeden söz edildi. Bu uygun faizler yalnızca Denizbank müşterilerine özel olacak.



Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu



Denizbank müşterilerine özel olarak 50 bin TL’ye kadar kredi sunuyor. Kredi kapsamında çok uygun faiz imkanlarından faydalanabiliyor ve hatta ilk taksit ödemesini isteğe göre 3 ay erteleyebiliyorlar. Başvuru şartları uygun olan vatandaşlara özel olarak 50.000 TL’ye kadar kredi verilecektir.



Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu ise çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Denizbank müşterileri şubeye giderek kolayca başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler 5 dakikada sonuç alabilmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka şartlarına uygun iseniz kredi ödemesini hemen hesabınıza alabilirsiniz. Başvurduktan sonra ödeme aynı gün içinde yatmaktadır.



Denizbank kredi başvurusu nasıl yapılır?



Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu online olarak mobil uygulamadan gerçekleştirebilmektedir. Mobil uygulama kullanmıyorsanız bilgisayar ya da tablet veya telefondan Denizbank internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra şubeye giderek de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

SMS ile başvuru yapmak isteyen kişiler ise mesajı 3280’e göndermelidir. Cep telefonundan gönderilecek kısa mesajda ise T.C. kimlik numarası ile birlikte doğum tarihi yer almalıdır. SMS ile yapılan başvuruda size uygun kredinin ne kadar olduğu mesaj ile iletilecektir. Kredinin onay almasıyla aynı anda hesabınızda olan tutarı istediğiniz an kullanabilirsiniz.