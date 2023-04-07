Denizbank emekli promosyonunda golü attı! 30.000 TL’yi duyurdu!

EYT’li vatandaşlar ilk maaşlarını 1 Nisan itibariyle hak etti ve önümüzdeki hafta ilk aylıklar hesaplara yatacak. Diğer yandan en az emekli maaşı da 7 bin 500 TL’yi buldu. Temmuz ayında gelecek zamlar da şimdiden ciddi bir artış olacağı gözüküyor. Bankalar ise tüm bu olup bitenlere karşın emekli vatandaşların kendi bankalarını seçerek müşterisi olmalarını istiyorlar.



Bankalar kendilerine müşteri çekmek isterken ve kalan emekliler de promosyon almayı beklerken artık kampanyalar da iyice alevlenmiş durumda. Promosyon tutarların da güncelleme yapan birçok bankayı ise Denizbank adeta sollamış durumda. Son güncel promosyon duyurusunu tüm emekliler ve EYT kapsamında ilk maaşlarını alacak olan vatandaşlar için 30 bin TL olarak yaptı. Peki, Denizbank 30.000 TL’ye varan promosyon duyurusu detayları neler? İşte Denizbank emekli promosyon miktarı detayları...



DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ MÜŞTERİSİ OLANLARA



Denizbank emekli maaşını bankasını taşıyan vatandaşlara özel olarak promosyona ek bazı kampanyalar da sunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ise Denizbank emekli maaşı müşterilerine özel olan TL mevduat hesaplarında tam yüzde 28,5 faiz sunulmasıdır.



DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU HESABA NE ZAMAN YATAR?



Denizbank, emekli maaşını kendi bankasından çekmek isteyen müşterileri için promosyon ödemesini çok kısa bir sürede yapmaktadır. Promosyon ödemesi maaşın yatmasından sonraki 2 iş günü içinde hesaba geçmektedir.



DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ



Denizbank emekli maaş müşterisi olduktan sonra 3 sene kalma sözüyle yalnızca promosyon ödemesinden yararlanmıyorsunuz. Denizbank, ayrıca emekli maaş müşterisine özel olarak %0 faizli 20 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. Yalnızca Denizbank maaş müşterisine özel bu yüzde sıfır faizli 20 bin TL ödemeye ek olarak promosyon tutarları ise şöyle:



0 TL ile 3.499 TL aralığında olan tüm emekli maaşlarına 3.000 TL ödeme yatıyor. EYT’li müşterilere ek ödül ise 3.000 TL olmak üzere toplamda 6 bin TL hesaba yatıyor.



3.500 TL ila 7.500 TL aralığında maaşı olanlara standart 3.500 TL promosyon yatıyorken EYT’liye ek 3.500 TL daha olmak kaydıyla 7.000 TL ödeme yatıyor.



7.500 TL ile 9.999 TL emekli aylığı olan vatandaş ise 4.500 standart, 4.500 TL ek EYT’li promosyonu olarak 9.000 TL’ye varan promosyon alıyor.



10.000 TL ve üstündeki maaşlara ise 5.000 TL standart promosyon ile EYT’liye ek 5.000 TL daha promosyon ile 10.000 TL karşılıksız ödeme yatıyor.



Denizbank emekli maaşını taşıyan ve 3 sene kalma sözü veren müşterilerine 10.000 TL’ye varan karşılıksız ödeme ile 20.000 TL sıfır faizli ödemeyi yatırıyor. Böylece Denizbank’tan emekli maaşını çekenler tüm nakit ihtiyaçlarına ilaç gibi gelecek 30.000 TL’ye varan ödemeden faydalanabiliyor.