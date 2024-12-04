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Denge zammı; Seyyanen ek zam bekleyen emeklilere refah payı var mı?

Emekli maaşlarının artışı, Aralık ayındaki enflasyon verilerinin netleşmesine göre belirlenecek. Bu verilere dayanarak emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının %14.47 düzeyinde olması bekleniyor.

Denge zammı; Seyyanen ek zam bekleyen emeklilere refah payı var mı?


Eğer enflasyon oranı %16.5 artış ile devam ederse, emekli maaşlarına da buna paralel bir zam olacağı öngörülüyor. Ancak, bu durumun kesinlikle gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda ihtiyatlı olunması gerektiği ifade ediliyor.

Ekonomi Yönetimi ve Faiz İndirimi Beklentileri 

"Ekonomi yönetiminden gelen sinyallerle faiz indirimi bekleniyor."
Mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, ekonomi yönetiminden gelen sinyallerin faiz indirimine işaret ettiği söyleniyor. Ancak emekliler için bir refah payının verilmesine yönelik beklentiler pek olumlu değil.

Mali disipline odaklanılması, ancak bu durumun kamu kaynaklarının yönetimi üzerinde neden etkili olmadığı sorusu gündeme geliyor. Bu soruların yanıtları, halkın yükünü artırarak mali adaletsizlikleri öne çıkarıyor.

emeklilere refah payı var mı1

Hayat Pahalılığı ve Yoksulluk Sınırları

Açlık ve yoksulluk sınırları, sırasıyla 20.000 TL ve 66.000 TL seviyelerine ulaştı. Bu durum, enflasyonun düşüşe geçmesine rağmen hane halklarının yaşam standartlarının düşmeye devam ettiğini gösteriyor.

Gıda enflasyonunun artması ve marketlerde fiyat artışlarının devam etmesi, önümüzdeki aylarda yoksulluğun daha da büyüyeceği öngörülerini beraberinde getiriyor. Tüketim harcamalarının Ocak ayına kadar artırıldığı belirtiliyor.

"Ekonomik aktörler geçinmek için artan tüketici kredilerine yöneliyor."
Kasım ayındaki verilere göre, tüketici kredileri hızla artış gösterdi ve bu durum hane halklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ödenebilir faiz oranlarının genel ekonomik durumu iyileştirmekte yetersiz kalacağı belirtiliyor, ve bu durumun ilerleyen zamanlarda daha fazla sorun yaratabileceği kaydediliyor.

Kaynak: TELE 1  - Youtube

Derleme: Gazeteoku

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