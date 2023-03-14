Dar gelirliye PTT'den yardım parası! Aylık 1.250 TL ödeme her eve girecek

Maddi durumu yeterli olmayan Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar çareyi devlet yardımlarında buluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her haneye özel sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Sosyal destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından ya da e-Devlet'ten yaparak maddi yardım alma şansına sahip oluyor. 12 ay yapılacak yeni bir maddi yardım ödemesi için devletten duyuru geldi. Haneden bir kişi başvuru yapınca haneye 1250 TL yardım parası giriyor. Tek başvuru yeterli oluyor.

Son 2 yıl içinde özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan artış vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Her geçen gün Türkiye'de yardıma muhtaç kişi sayısı artarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için yardım müjdesi geldi. e-devlet kapısından ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile haneden bir kişinin başvuru yapması halinde ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardım ödemesi verilecek. Aile Bakanlığı tarafından sağlanacak olan yardımın miktarı 1250 TL'ye kadar ulaşıyor. Hane gelirine göre yardım tutarı 650 TL'den başlıyor. Peki, kimler bu yardımı alabilir? Aile Bakanlığı Sosyal Yardım şartları ve detaylar haberimizde…

AYLIK 1250 TL YARDIM HER HANEYE GİRECEK

Aile Bakanlığının başlattığı Aile Destek programı kapsamında her haneye aylık 1250 TL yardım giriyor. Ödemeler PTT üzerinden yapılıyor ve 12 aylık süre içerisinde her ay düzenli şekilde veriliyor. Aile Bakanlığı bu ödemeyi sadece ihtiyaç sahiplerine değil Asgari ücretli kişilere ve tedavi gelirlilere de sunuyor. Başvuru işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılması yeterli oluyor. Başvuru esnasında bakılan en önemli Kriter ise gelir kriteri. Gelir kriterini taşıyanlar başvuru yapmaları durumunda 12 ay boyunca düzenli olarak destek olabiliyor. Başvuru işlemlerinin yapılacağı adresler T.C kimlik numarası ve şifre ile e-devlet kapısı olurken bireysel başvurular için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları oluyor. Başvurusunu yapanlar takip eden 10 gün içinde ödemelerini alabiliyor.

GELİR DURUMUNA GÖRE DESTEK MİKTARI DEĞİŞİYOR

Aile Bakanlığı tarafından verilen aile destek yardımı gelir durumuna göre farklı miktarlarda ödeniyor. Kişi başına düşen aylık gelire bakılırken 4 farklı ödeme türü bulunuyor. Aile yardımı kapsamında hanelere verilecek ödeme tutarları şöyle belirleniyor;

450 TL ve altında olan kişiler için 1.250 TL,

450 TL – 911.15 TL arasında olan kişiler için 1.100 TL,

911,15 TL ─ 1372,30 TL arasında olan kişiler için 950 TL,

1372, 30 TL ─ 2835,60 TL arasında olan kişiler için 850 TL ödeme yapılacak.

Bu şartları taşıyan ve gelir durumu da uygun olan vatandaşlar T.C kimlik kartları ile birlikte PTT'ye giderek yardım ödemesini alabiliyor. Aile Bakanlığının sağladığı Bu aile yardımı ödemesi aylık olarak düzenli veriliyor ve başvurusu onaylanan kişiler 12 ay boyunca hane başına destek ödemesinden faydalanabiliyor.