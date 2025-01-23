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Dar gelirliye ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Ocak 2025!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı yardım programını 2025 yılında da sürdürüyor.

Dar gelirliye ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Ocak 2025!

Bakanlık, özellikle ekonomik zorluk yaşayan ailelere yönelik olarak gıda yardımının kapsamını genişletti ve başvuru koşullarını belirledi.

Kimler Yararlanabilir?

Sosyal Güvencesi Olmayanlar: Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar,

Düşük Gelirli Vatandaşlar: Sosyal güvencesi olsa bile hane içindeki kişi başına düşen aylık geliri 7.368 TL'nin altında olan vatandaşlar, bu yardım programından faydalanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) şahsen başvuruda bulunabilirler. Vakıflar, yapılan başvuruları değerlendirerek uygun görülen ailelere gıda yardımı yapacaktır.

Ramazan Ayında Yardımlar Artacak

Bakanlık, özellikle Ramazan ayında ihtiyaçların daha da artacağını göz önünde bulundurarak gıda yardımının miktarını ve kapsamını artıracağını duyurdu. Bu sayede daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması hedefleniyor.

Gıda yardımı programı, sadece temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda;

Önemli Not: Gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların, başvurularını en kısa sürede yapmaları gerekir.

Kaynak: DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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