Dar gelirliye ASHB'den 300 bin TL destek! Başvurular e-Devlet’ten yapılıyor

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere Aile Bakanlığından büyük müjde geldi. Nakit ihtiyacı olanlara bakanlık ödeme yapacak. e-Devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine bakanlık tamm 300 bin TL hibe desteği verecek. Aile Bakanlığı sosyal yardım ve destek ödemesi şartları ve başvuru adresleri haberimizde…

Özellikle Koronavirüs pandemisinin ardından tüm dünyada yaşanan global kriz devam ediyor. Ülkemizde de fazlasıyla hissedilen kriz, vatandaşların elini kolunu bağlıyor. Hele de dar gelirli ve asgari ücretle çalışan kişiler ay sonunu bile getiremiyor hatta gıda alışverişi bile bazı kesim için lüks olmuş durumda. Ancak devlet, dar gelirli ailelere yardım programları düzenliyor. Özellikle ev sahibi olmayanlar için yeni bir projeye girişecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konut yardımı yapacak. Bakanlığın konut yardımı başlığı altında yapacağı yardım, 300 bin TL’ye kadar çıkıyor. Üstelik bu yardımın geri ödemesiz bir şekilde gerçekleştirileceği de duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunmuş olduğu yardım için başvurular başladı. Ev sahibi olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 300 bin TL’ye kadar olan bu konut yardımından faydalanabilecekler.

KONUT YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni yardım projesi, kötü şartlarda yaşamak zorunda kalan ihtiyaç sahipleri için düzenleniyor. Evi içinde yaşanmayacak kadar kötü durumda olanlar ve sağlıksız koşullarda yaşayanlar için verilecek olan konut yardımı ile vatandaşın uygunda bakım ve onarım yapabilmesi ya da yeniden kendi için bir ev inşa edebilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın yardımları nakdi olduğu kadar ayni olarak da yapılabiliyor. Yapılacak olan yardım miktarları ise kişinin gelir düzeyine ve genel duruma göre belirlenmekte. Yaşlı, dul, malulen emekli gibi kesimler, bu yardımdan faydalanabilecekler. Ayrıca kişilerin gelir düzeyinin de asgari ücretin üçte birinden daha az olması şartı da bulunuyor.

Vatandaşların bu yardımdan faydalanması için gereken bir diğer şart da kötü durumda olan evin kişiye ait olması ve kendi arazisi üzerinde olması ile ilgili. Devletin vereceği bu yardım ile kişinin evini onarması, bakımını yapabilmesi ya da en baştan betonarme veya prefabrik şekilde ev yapabilmesi hedefleniyor.

KİME, NE KADAR YARDIM VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vereceği konut yardımı için başvurular başladı. Başvuruda bulunacak kişilerin, gereken şartları taşıması bekleniyor. Kişilere verilecek miktar ise kişinin gelir düzeyine ve evin ihtiyacına göre belirleniyor. Bu kapsamda konut yardımı verilecek vatandaşlara farklı miktarlarda ödeme yapılacak.