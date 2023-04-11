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Dar gelirliye 2500 TL fatura yardımı! Şartlar netleşti, başvurular e-Devlet’ten alınıyor

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler acele edin. Devlet tamı tamına 2500 TL fatura yardımı verecek. Faturası yüksek gelenler PTT'den T.C kimlikle ödeme olabilecek.

Dar gelirliye 2500 TL fatura yardımı! Şartlar netleşti, başvurular e-Devlet’ten alınıyor

Devletin dar gelirliye sunduğu sosyal yardım imkânlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu defa da faturası yüksek gelen ve ödeme güçlüğü çekenleri için yardım duyurusu yapıldı. Doğalgaz ve elektrik tüketim desteği yardımı bayramdan önce hesaplara yatacak. Üstelik başvuru şartları da netleşti. Hane içindeki kişi başına düşen geliri Asgari ücretin üçte birinden az olanlar bu yardımı alabilecek. Doğalgaz yardımı ve elektrik faturası yardımı başvuru şartları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Devlet, Aile Bakanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi hanelere yönelik sosyal yardım ve destek ödemesi vermeye devam ediyor. Bakanlık tarafından sağlanan önemli yardımlardan biri de doğalgaz yardımı ve elektrik faturası yardımı. Özellikle ekonomik kriz sürecinde Artan enerji fiyatları vatandaşın belini bükerken devletten vatandaşa sosyal destek ve yardım ödemeleri imkanı sunuluyor. Kış aylarında doğalgaz yardımı vatandaşın imdadına yetişiyor. Üstelik doğalgaz yardımı tam 2500 TL olarak yapılıyor. Elektrik faturası yardımı ise 260 olarak hesaplara yansıyor. Devletten yardım parası isteyenler için başvuru şartları tek tek açıklandı. Acele edin bayram öncesi doğalgaz yardımı almak için son başvuru günleri geldi çattı. e-Devlet başvuru ekranı ve detaylar haberimizde…

FATURA BAŞINA 2500 TL DESTEK ÖDEMESİ

Faturasını ödemekte zorlanan faturası yüksek gelen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına devlet eli yetişiyor. Özellikle ekonomik krizin yoğun olarak hissedildiği Bugünlerde Alım gücü düşen vatandaşlar destek ödemesi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının yolunu tutuyor. Devlet ihtiyaç sahibi olan herkese gerekli kriterleri taşımaları durumunda doğalgaz faturası yardımı ve elektrik faturası yardımı veriyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelinin asgari ücretini 1/3'ünden az olması halinde başvuru yapan Haneler bu ödemeyi alabiliyor. Ancak doğalgaz yardımı başvurusu esnasında fatura da adı soyadı yazan kişinin başvurusu yapması gerekiyor. Doğalgaz destek ödemesi küçük şehirlerde 900 TL olarak verilirken Büyük şehirlerde ise 2500 TL olarak ödeniyor.

BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN YAPABİLİRSİNİZ

Doğalgaz faturası yardımı başvuruları iki şekilde yapılabiliyor. Birincisi T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaparak buradan doğalgaz tüketim desteği yazmak ve buradaki başvuru formunu doldurmak. 2. başvuru yöntemi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına T.C kimlik kartı ile giderek bizzat başvuru yapmak. Başvurusu onaylananlar 10 gün içinde ödemelerini PTT'den fatura ve kimlik kartları ile birlikte giderek alabiliyor.

Doğalgaz faturası yardımının yanı sıra aynı başvuru şartları doğrultusunda elektrik tüketim desteği de veriliyor. Hanede yaşayan kişi sayısına ve kullanılan elektrik miktarına göre elektrik tüketim desteği 106 TL ile 260 TL arasında değişiyor. Doğalgaz yardımı başvurusu yaparken elektrik faturası için de başvuru yapabilirsiniz.

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