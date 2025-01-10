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Dar gelirli ve ilk kez ev alacaklara müjde; 240 ay vadeli evler

Türkiye'de konut ihtiyacı her geçen yıl artıyor. Evlenen, boşanan, ayrı eve çıkmak isteyen bireyler, memur atamaları, üniversite öğrencileri ve göç gibi etkenler, konut talebini sürekli artırıyor.

Dar gelirli ve ilk kez ev alacaklara müjde; 240 ay vadeli evler

Ülke genelinde her yıl yaklaşık 800 bin yeni konuta ihtiyaç duyulmakta. Ancak, arz ve talep arasındaki dengesizlik nedeniyle, konut fiyatları sürekli yükseliyor ve kiralar da aynı oranda artış gösteriyor.

Bu durumu çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın düşük maliyetli konut projeleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise hayat pahalılığının büyük nedenlerinden birinin kiralar olduğunu belirtti.

Dar gelirli ve ilk kez ev alacaklara müjde; 240 ay vadeli evler1

Sosyal Konut Projesi İçin Son Detaylar

Dar gelirli ve ilk evini alacaklar için hazırlanan yeni proje kapsamında, 240 ay vadeli, düşük peşinat ve uygun taksitlerle konut sahibi olma fırsatı sunulacak. Uzmanlar, bu tür projelerin büyük önem taşıdığını ve sosyal konutların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ancak, 240 ay vade, büyük bir fedakarlık gerektirebilir. Projeye başvuru için hane halkı gelirinin 45 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca, evli olan bireylerin eşinin üzerine herhangi bir konut olmaması gerektiği gibi şartlar da aranmaktadır. Başvuru yapabilmek için başvurulan kişinin 18 yaşından büyük olması yeterli olacak. Sosyal konutlarda özellikle aile yapısını esas alan projeler öne çıkacak, bu yüzden 2+1 ve 3+1 gibi konutlar yapılması planlanıyor.

Ödeme Planları ve Koşullar

Ödenecek taksit miktarı, hane halkı gelirinin 45 bin lira olması durumunda ortalama olarak 15-20 bin lira arasında değişecek. Tıpkı TOKİ projelerinde olduğu gibi, her yıl taksitlerin memur maaşlarına gelen zam oranında artış göstereceği öngörülüyor. Ancak TOKİ, bu artışları memur maaşı zam oranının altında tutmaya özen gösteriyor.

Dar gelirli ve ilk kez ev alacaklara müjde; 240 ay vadeli evler1

Finansal Destek ve Kredilerle Teşvik

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, sosyal konut projelerinden ziyade, ilk kez ev sahibi olacaklara finansal destek sağlanmasının daha öncelikli bir hedef olarak belirlendiğini ifade etti. Bu bağlamda, uygun krediler ve finansman destekleriyle, bireylerin ilk evlerini alabilmesi teşvik edilecek. Sert, bu modelin mevcut koşullarda daha gerçekçi bir çözüm sunduğunu belirtti.

Ev Fiyatları ve Kiralar: Kısa Vadede Düşüş Beklenmiyor

Uzmanlar, yeni projelerin tamamlanmasının zaman alacağına ve mevcut konut arzındaki eksiklik nedeniyle, ev fiyatları ve kiralarda kısa vadede bir düşüş beklemenin gerçekçi olmadığını vurguluyor. Son yıllarda konut üretiminin yavaşlaması sonucu yaklaşık 1,5-2 milyon konutluk bir açık oluşmuş durumda. Yeni projeler devreye girene kadar talep baskısının devam edeceği ve fiyatların artış eğiliminde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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