Daha ucuzu yok! A101'den ayçiçek yağında büyük indirim!

19 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olacak indirimlerle, özellikle ayçiçek yağı fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacak.

Sırma 5 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 219 TL

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda en çok dikkat çeken ürünlerden biri, Sırma markalı 5 litrelik ayçiçek yağı. Normalde yüksek fiyatlarla satılan bu temel gıda ürünü, 19 Eylül'den itibaren sadece 219 TL'ye raflardaki yerini alacak. Bu büyük indirim, mutfak alışverişinde tasarruf etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Sınırlı Stoklar ve Sınırlı Süre

İndirimli ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmamak gerekiyor. A101'in haftalık kampanyası sadece 1 hafta sürecek ve talebin yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle, indirimden faydalanmak isteyenlerin 19 Eylül sabahı erken saatlerde en yakın A101 şubesine uğramaları tavsiye ediliyor.

Ayçiçek Yağı Dışında Başka İndirimler de Var

Ayçiçek yağı indirimine ek olarak, A101'in yeni aktüel kataloğunda birçok farklı üründe de cazip fiyatlar sunuluyor. Temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine, elektronik eşyalardan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler tüketicileri bekliyor.