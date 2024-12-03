DAHA DA İNDİRİM YOK; 5 LT TMO ayçiçek yağı fiyatı taban oldu

PTT AVM’nin Büyük İndirim Kampanyası

PTT AVM, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) markalı ayçiçek yağı ürünlerinde dev bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 4’lü 5 litrelik TMO Ayçiçek Yağı seti, sadece 972,00 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunuluyor. Üstelik kampanya sadece TMO markasıyla sınırlı değil; PTT AVM birçok farklı marka ve ürün grubunda da indirim fırsatları sunuyor.

İndirimli Fiyatlar ve Satın Alma Adımları

PTT AVM’den uygun fiyatlı ayçiçek yağı almak oldukça kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek siparişinizi hızlıca verebilirsiniz:

PTT AVM’nin Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: www.pttavm.com adresine giriş yaparak kampanyalı ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Ürünü Sepete Ekleyin: İstediğiniz ürünleri seçip sepete ekledikten sonra ödeme aşamasına geçin.

Kolay Ödeme İmkânı: Kredi kartı, banka kartı ya da taksit seçenekleriyle ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kargo Hizmeti: Sipariş ettiğiniz ürünler, PTT AVM güvencesiyle adresinize teslim edilir.

Kaynaklar:

PTT AVM

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürünleri