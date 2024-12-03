GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

DAHA DA İNDİRİM YOK; 5 LT TMO ayçiçek yağı fiyatı taban oldu

Son günlerde ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışlar vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor.

DAHA DA İNDİRİM YOK; 5 LT TMO ayçiçek yağı fiyatı taban oldu

PTT AVM’nin Büyük İndirim Kampanyası

PTT AVM, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) markalı ayçiçek yağı ürünlerinde dev bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 4’lü 5 litrelik TMO Ayçiçek Yağı seti, sadece 972,00 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunuluyor. Üstelik kampanya sadece TMO markasıyla sınırlı değil; PTT AVM birçok farklı marka ve ürün grubunda da indirim fırsatları sunuyor.

İndirimli Fiyatlar ve Satın Alma Adımları

PTT AVM’den uygun fiyatlı ayçiçek yağı almak oldukça kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek siparişinizi hızlıca verebilirsiniz:

PTT AVM’nin Resmi Web Sitesine Giriş Yapın: www.pttavm.com adresine giriş yaparak kampanyalı ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Ürünü Sepete Ekleyin: İstediğiniz ürünleri seçip sepete ekledikten sonra ödeme aşamasına geçin.

Kolay Ödeme İmkânı: Kredi kartı, banka kartı ya da taksit seçenekleriyle ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kargo Hizmeti: Sipariş ettiğiniz ürünler, PTT AVM güvencesiyle adresinize teslim edilir.

Kaynaklar:

PTT AVM

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürünleri

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu