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Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi!

Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenlere Dacia tarafından cazip bir teklif sunuluyor.

Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi!

Türkiye’de sıfır kilometre araç sahibi olmayı hedefleyenler için zorlu bir dönem yaşanıyor. Otomobil satın almayı düşünenlerin en büyük sorunu, araç fiyatlarına gelen sürekli zamlar.

Şubat ayı içerisinde araç fiyatlarında ciddi oranlarda artışlar yaşandı. Ancak bu durum, sorunların sadece başlangıcını oluşturuyor. Araç satın almak için yetkili bayilerle iletişime geçenler, araç tedarik sorunlarının devam ettiğini gözlemliyor. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Dacia müşterilere özel cazip bir teklif sunuyor.

Dacia Modelleri ve Fiyatları

Essential Tce 90 bg BENZİN MANUEL 999 CC 90 HP 908,000 TL 504,444 TL

Essential Eco-G 100 bg BENZİN / LPG MANUEL 999 CC 100 HP 942,000 TL 523,333 TL

Essential Tce 90 bg CVT BENZİN OTOMATİK 999 CC 90 HP 953,000 TL 529,444 TL

Expression Tce 90 bg CVT BENZİN OTOMATİK 999 CC 90 HP 1,112,000 TL 617,778 TL

Extreme Tce 90 bg CVT BENZİN OTOMATİK 999 CC 90 HP 1,162,000 TL 645,556 TL

Araç fiyatlarındaki artışlar ve tedarik sorunlarına rağmen, Dacia'nın sunduğu bu tekliflerin sektördeki rekabeti artırması bekleniyor.

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