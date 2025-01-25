GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Cüzdanınızı sevindirecek haber; Ramazan öncesi et fiyatları düşüyor

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarının artmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir aldı.

Cüzdanınızı sevindirecek haber; Ramazan öncesi et fiyatları düşüyor

Bu kapsamda, yaklaşık 40 bin canlı hayvanın tedarik edilerek kesimi planlanmaktadır. Elde edilecek karkas etler, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine uygun fiyatlarla sunulacaktır.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın açıklamasına göre, Ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8.500 ton karkas et ve 40 bin baş kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu adımlar, et fiyatlarındaki spekülatif artışların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Cüzdanınızı sevindirecek haber; Ramazan öncesi et fiyatları düşüyor266

ESK, Ramazan ayı boyunca et üretimini artırarak, 14 ildeki 15 kombinada üretimi iki katına çıkarmıştır.

Kurum mağazalarının çalışma saatleri sabah 08.00'den gece 23.00'e kadar uzatılmıştır. Kurum mağazalarında kıyma kilogram fiyatı 229 TL, kuşbaşı kilogram fiyatı ise 259 TL olarak belirlenmiştir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı 2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı
Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi
Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi
Teşkilat dizisinde yaprak dökümü; İzleyici şokta Teşkilat dizisinde yaprak dökümü; İzleyici şokta
İbn-i Sina'nın binlerce senelik reçetesi: Karaciğere böyle reset atın İbn-i Sina'nın binlerce senelik reçetesi: Karaciğere böyle reset atın
Bolu Grand Kartal Oteli yangın çıkış nedeni belli oldu; Mutfakta korkunç hata... Bolu Grand Kartal Oteli yangın çıkış nedeni belli oldu; Mutfakta korkunç hata...
SON HABERLER
BİM'de peynir, tereyağı, süt indirimi; BİM 4 Şubat 2025 aktüel kataloğu BİM'de peynir, tereyağı, süt indirimi; BİM 4 Şubat 2025 aktüel kataloğu
Beko'dan büyük indirim; Beyaz eşyalar yarı fiyatına satılıyor Beko'dan büyük indirim; Beyaz eşyalar yarı fiyatına satılıyor
Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı
2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı 2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı
İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı
Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi; Böyle pişkinlik görülmedi Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi; Böyle pişkinlik görülmedi
2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?
TOKİ’den arsa almak çok kolay; Bu illerde yaşayanlara fırsat kapıda! TOKİ’den arsa almak çok kolay; Bu illerde yaşayanlara fırsat kapıda!