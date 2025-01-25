Cüzdanınızı sevindirecek haber; Ramazan öncesi et fiyatları düşüyor

Bu kapsamda, yaklaşık 40 bin canlı hayvanın tedarik edilerek kesimi planlanmaktadır. Elde edilecek karkas etler, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine uygun fiyatlarla sunulacaktır.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın açıklamasına göre, Ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8.500 ton karkas et ve 40 bin baş kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu adımlar, et fiyatlarındaki spekülatif artışların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

ESK, Ramazan ayı boyunca et üretimini artırarak, 14 ildeki 15 kombinada üretimi iki katına çıkarmıştır.

Kurum mağazalarının çalışma saatleri sabah 08.00'den gece 23.00'e kadar uzatılmıştır. Kurum mağazalarında kıyma kilogram fiyatı 229 TL, kuşbaşı kilogram fiyatı ise 259 TL olarak belirlenmiştir.