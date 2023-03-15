Cumhurbaşkanlığından açıklandı! O borcu olanlara 1 sene erteleme müjdesi geldi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre ise 1 sene borçların erteleneceği haberini ilgili kişilere verdi. Peki, bir yıl borç erteleme kimler yapabilir? Hangi alanlarda bir yıl borç ertelenebilecek? İşte bir yıl borç erteleme hakkında detaylar...



AFAD Genel Merkezi’nde deprem bölgesindeki vatandaşlara yapılan yardım ve destek çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında 11 ilin yıkıcı biçimde etkilendiği ve milyonların evsiz kalmasına neden olan deprem için yapılan yardımlara değinirken borç erteleme haberini verdi.



Depremdeki illerde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede de bulunan Oktay, 354 noktada çadır kent yapıldığını belirtti. Ayrıca 21 bin 714 konteynerin 240 farklı bölgede kurulduğunu söyleyen Oktay, numaralanmış yerlerin ikamet adresi olarak kaydedildiğini söyledi.



Oktay, aktarılan destekleri özetledi



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenen vatandaşlar için destek ödemelerinin sürdüğünü belirtti. Buna ilişkin olarak AFAD’ın 22 milyar 328 milyon 330 bin 547 TL ödenek aktardığını. Ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarından da deprem bölgesi için 30 milyar 795 milyon 500 bin TL miktarında ödenek aktarıldığını belirtti.



Deprem mağdurlarına ayrıca hanelere yapılacak şekilde 10 bin TL destek aktarıldığını ve bunun için 1 milyon 376 bin 947 TL’nin hesaplara geçtiğini ifade etti. Bunların yanı sıra “Türkiye Tek Yürek” adlı kampanya kapsamında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL’nin 74 milyar 118 milyon 164 bin TL’sinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.



O borçlar 1 yıl ertelendi!



Tüm yardımların yanı sıra depremde etkilenen bölgelerdeki üretim faaliyetlerinin arttırılması adına planların kısa vadede hayata geçirileceğini açıklayan Oktay, şunları ekledi:



“Kahramanmaraş’ta 1.450, Malatya’da 3.595, Osmaniye’de 155, Hatay’da 2.740, Gaziantep’te 300, Adıyaman’da 585, toplamda 8.825 iş yerinin tekrar yapılması da planlara dahildir. Ek olarak OSB ve sanayi sitelerinin hasar görenleri için altyapı onarımı ile sanayi bölgesindekilerin borçlarının 1 süre ertelenmesi de gerçekleştirildi.”