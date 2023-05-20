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Cumhurbaşkanlığı açıkladı! En düşük memur maaşı 17 bin mi 22 bin mi?

En düşük memur maaşı ile ilgili soruları Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı cevap verdi. en düşük memur maaşı 17.000 mi yoksa 22.000 mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşını 22.000 TL olarak duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! En düşük memur maaşı 17 bin mi 22 bin mi?

Seçimlerin ikinci turu öncesi maaş zamları yine gündemden düşmüyor. Bir süredir en düşük memur maaşının ne kadar olacağı da tartışma konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir mitingde en düşük memur maaşının 22.000 TL’ye yükseleceğini duyurmuştu. Sosyal medyada da bir süredir en düşük memur maaşı ile ilgili tartışmalar devam ediyordu. En düşük memur maaşının brüt 22.000 TL net 17.000 TL olacağı konuşuluyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı Tartışmalara son noktayı koydu. Peki, en düşük memur maaşı net ne kadar olacak?

Sosyal medyada son dönemlerde en düşük memur maaşı ile ilgili iddialar dolaşıyordu. Bir Ekonomist televizyon kanalında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı açıklamasının yanlış anlaşıldığını iddia etmiş ve brüt 22.000 TL net 17.000 TL olacağını öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığından da bir açıklama geldi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı 22.000 TL mi 17.000 TL mi oldu? Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı son dakika açıklamasının detayları haberimizde…

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İDDİALARI

Bir televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulunan bir Ekonomist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağı yönündeki iddiaların yanlış anlaşıldığını öne sürmüştü. En düşük memur maaşının brüt 22.000 TL olacağını net 17.000 TL olacağını iddia eden ekonomiste cevap Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığından geldi. Böylece sosyal medyada da son dönemlerde dolaşan iddialara son nokta konulmuş oldu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşına ne kadar zam geldi?

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SON NOKTAYI KOYDU

En düşük memur maaşları ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı son noktayı koydu. Bir ekonomistin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya cevap veren iletişim Başkanlığı, en düşük memur maaşının brüt 22.000 TL olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada en düşük memur maaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi net 22.000 TL olacağı bildirildi. İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle:

"Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır".

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