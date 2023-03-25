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Cumhurbaşkanı’ndan start verildi! 10.000 TL net hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı’ndan start verildi! 10.000 TL net hesaplara yatacak. İşte kamu bankalarından vatandaşlara yatırılacak net 10.000 TL hakkında detaylar...

Cumhurbaşkanı’ndan start verildi! 10.000 TL net hesaplara yatacak

14 Mayıs genel seçimleri öncesinde kamu bankalarına beklenenden çok daha fazla sermaye atışı transferi gerçekleştirildi. TVF (Türkiye Varlık Fonu) kamu bankalarına tam 104,5 milyar TL transfer yaptı. Ekonomik büyümeyi körüklemek adına yapılan son girişim olduğu belirtilmişti. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası olmak üzere 3 büyük bankaya transferlerin yapılmasıyla birlikte ucuz krediler ile ekonomiyi canlandırma politikasının desteklendiği düşünüldü.  


Kamu bankaları da vatandaşlara 10.000 TL net ödemeleri gerçekleştirmekte. Bu bağlamda en düşük faiz oranları ile Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan vatandaşlara ödemeler yapılıyor. Hesaplara yatırılan 10.000 TL nakit ise uygun koşullar ile 36 ayda ödenebiliyor. Peki, kamu bankaları faiz oranları ne kadar? Kamu bankalar 10.000 TL ödeme şartları neler? 


Seçim öncesi vatandaşa kamu bankalarından destek 


Devlet destekli olarak 10.000 TL ödemelerin yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurmasıyla bankalar keselerin ağzını açtı ve vatandaşa nakit desteğini sundu. Ödemeler özellikle kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. En uygun faiz oranları ile verilecek olan 10.000 TL ihtiyaç kredisi için gelir belgesi olmadan başvuru yapılabilmektedir. 36 ay vade imkanı ile beraber ihtiyaç kredisi almak için şubeye gitmeye gerek yok.  


Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır? 


Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden vatandaşlara verilecek gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu için şubelere kadar gidilmesine gerek yoktur. Müşteriler bankanın mobil uygulaması üzerinden rahatlıkla başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Başvuru sonucu ise birkaç dakika içinde cep telefonuna SMS olarak gelmektedir. Onaylanması halinde ise 36 aya kadar seçebileceğiniz vade seçenekleri ve uygun faizli ihtiyaç krediniz 10.000 TL’ye kadar hesabınıza saniyeler içinde geçecektir. Telefon üzerinden her 3 bankaya da başvurular yapılabildiği için şubeye gitmeye gerek kalmadan evden, işten, dışarda ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. 

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