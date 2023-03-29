Cumhurbaşkanından asgari ücretliye müjde! Asgari ücrete ara zam tarihini canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklama ile milyonlarca Asgari ücretli çalışana ara zam müjdesini verdi. Uzun süreden beri ara zam bekleyen ve aldıkları maaşlarla geçinmekte zorluk çektiklerini söyleyen asgari ücretliler bu haberle birlikte rahat bir nefes aldı. Üstelik ara zam için tarihte belli oldu. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam geliyor.

Seçim öncesi asgari ücrete ara zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretlilere ara zam müjdesini duyurdu. Asgari ücrete ara zam için tarih belli oldu. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENİYOR?

Asgari ücret normal şartlarda Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor ve Aralık ayının son haftasında açıklanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl olağanüstü yükselen enflasyon nedeniyle Haziran ayında yeniden asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları yapılmış ve asgari ücrete uzun yıllar sonra ara zam gelmişti. 2023 yılının başında da yeni asgari ücret belirlendi.

2023 yılı asgari ücret toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti 8.506 TL olarak duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada olağanüstü bir durum olması halinde asgari ücrete ara zam yapmaktan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda çekinmeyeceklerini söyledi.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde artmaya devam eden hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle milyonlarca asgari ücretle çalışan ek zam beklentisi içine girmişti nokta özelliklerin düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası asgari ücretlinin beklentisi artarken Müjdeli Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TARİHİ VERİLDİ

Uzun süreden beri devam eden asgari ücrete ara zam tartışmalarına Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mart 2023 tarihli açıklamasında asgari ücrete ara zam tarihini duyurdu. Temmuz ayında ara zam yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca asgari ücretlinin rahat bir nefes almasını sağladı. Ancak henüz asgari ücrete yapılacak zam miktarı açıklanmadı. Haziran ayında asgari ücret tespit Komisyonu toplantılarının yapılacağı ve yeni asgari ücretin bu şekilde belirleneceği düşünülüyor.