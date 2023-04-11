Cumhurbaşkanından asgari ücrete doping! Ara zamda kritik oran netleşti, yeni zamlı asgari ücret açıklandı

Milyonlarca asgari ücretli çalışan için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde geldi. Ara zam tartışmaları Bayram ve seçim öncesinde hala devam ederken milyonlarca çalışan bu haberle birlikte adeta bayram edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Masadaki ara zam rakamları ortaya çıktı. Asgari ücrete öyle bir doping geliyor ki çalışanlar sevinçten havalara uçacak. Üstelik ara zam tarihi ve oranları da netleşti. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…

Yaklaşan genel seçimlerle birlikte maaş zammı tartışmaları da ayyuka çıktı. AK Parti, seçmen kazanmak umudu ile peş peşe zam haberlerini duyurmaya devam ediyor. İlk zam haberi emekli maaşlarına gelmişti. En düşük emekli maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında nisan ayında 7.500 TL'ye yükseldi. Yani bu ay emekliler zamlı maaş alacak. Ancak müjdeler bununla da bitmedi. Bayram ikramiyesine de zam yapıldı. Zaten 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT yasası daha önceden çıkmıştı. Şimdi de Asgari ücretli çalışanlar içinde yeni haberler var. Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Artık son viraja gelindi asgari ücrete ara zam rakamları netleşmeye başladı. Zam oranını duyan Asgari ücretli çalışanlar resmen sevinçten uçacak. Çünkü asgari ücrete öyle bir artış geliyor ki milyonlarca çalışan rahat nefes alacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ORANLARI BELLİ OLDU

Asgari ücretle çalışanların zam talebine kulak veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı oranları netleşti. Asgari ücrete ara zam bekleyen çalışanlar bayram öncesi aldıkları bu haberle resmen çifte bayram etti. Asgari ücrete gelecek zam oranı belli oldu. Zam oranı olarak değil ancak 2500 TL asgari ücret artışı gündemde. Yani temmuz ayında yapılacak olan ara zam rakamı 2500 TL olacak. Alım gücünün düşmesi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca çalışan bu haberle sevinçten havalara uçtu. Asgari ücretliler hala seçim öncesinden de umutlu Üstelik asgari ücretliyi daha da umutlandıran kulis bilgileri var.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ek zam için temmuz ayını işaret etmişti. Ancak Ankara kulislerinden gelen bilgiler AK Parti hükümetinin bir sürpriz yapmayı düşündüğü yönünde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği talimatla birlikte asgari ücrete ara zam konusunun erkene alınabileceği konuşuluyor. Hatta tarih bile verildi. Gelen ilk bilgilere göre Bayramdan sonra AK Parti hükümeti asgari ücretle sürpriz yapacak. Yani asgari ücrete ek zam seçim öncesine çekilecek. Konuyla ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.